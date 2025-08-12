 |  Giriş 
Türkiye’nin motorlu araç satışları 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %5,9 yükseldi

Salı, 12 Ağustos 2025 15:05:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Temmuz ayında ülkede motorlu araç satışları aylık %9,4 düşüş ve yıllık %13,7 artışla 110.919 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %14,7 artışla 84.195 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %5,9 artarak 739.903 adede yükseldi.

Öte yandan bu yılın ilk yedi ayında motorlu araç ihracatı yıllık %8,5 artışla 630.992 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %5 düşüşle 361.036 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %18,6 artışla 195.090 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %13,6 artışla 23,45 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %11,7 artışla 6,89 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Temmuz ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %8,8 artışla 78.264 adet, binek araç ithalatı ise yıllık %4,6 artışla 58.282 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %9,9 artışla 526.958 adet ve binek araç ithalatı yıllık %6,5 artışla 402.788 adet seviyelerinde yer aldı.


