Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak’ta iki katına çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %27,4 düşüş ve yıllık %101,3 artışla 384.984 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %29,2 düşüş ve yıllık %82,8 artışla 196,69 milyon $ olarak kaydedildi.
Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Ocak 2025
Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla kütük ve blum ithal ettiği ülke, 105.697 mt kütük ve blum ithalatı yapılan Çin oldu. Malezya’yı Türkiye'ye 102.364 mt kütük ve blum ihraç eden Çin ve 78.013 mt mt kütük ve blum ihraç eden Rusya takip etti.
Türkiye'nin Ocak ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak 2025
|Ocak 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Malezya
|105,697
|-
|-
|Çin
|102,364
|-
|-
|Rusya
|78,013
|59,863
|30.3
|Umman
|21,010
|-
|-
|Ukrayna
|20,606
|20,991
|-1.8
|İran
|11,283
|10,083
|11.9
|Pakistan
|10,568
|6,859
|54.1
|Azerbaycan
|5,458
|6,908
|-21.0
|Almanya
|1,162
|1,127
|3.1
|Kazakistan
|1,065
|-
|-