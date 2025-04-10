Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Şubat döneminde %52,4 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Şubat ayında aylık %36,9 düşüş ve yıllık %9,9 artışla 243.110 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %34,6 ve 2024 yılının Şubat ayına kıyasla %0,8 düşüşle 128,71 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %52,4 artışla 628.088 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %36,6 artışla 325,39 milyon $ seviyesine çıktı.
Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Ocak-Şubat 2025
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke 239.311 mt ile Malezya oldu. Malezya’yı, 116.379 mt kütük ve blum ihraç eden Rusya ve 102.371 mt ihracat yapan Çin takip etti.
Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Şubat 2025
|Ocak-Şubat 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Şubat 2025
|Şubat 2024
Yıllık değişim
(%)
|Malezya
|239.311
|38.459
|522,2
|133.614
|38.459
|247,4
|Rusya
|116.379
|100.009
|16,4
|38.366
|40.145
|-4,4
|Çin
|102.371
|29
|>1000
|6
|29
|-79,3
|Ukrayna
|50.515
|30.678
|64,7
|29.909
|9.688
|208,7
|Umman
|21.010
|15.657
|34,2
|-
|15.657
|-
|Pakistan
|19.024
|12.919
|47,3
|8.456
|6.059
|39,6
|İran
|16.683
|19.449
|-14,2
|5.401
|9.365
|-42,3
|Azerbaycan
|10.901
|12.334
|-11,6
|5.443
|5.425
|0,3
|Almanya
|2.696
|2.624
|2,7
|1.532
|1.496
|2,4
|Kazakistan
|1.065
|-
|-
|-
|-
|-
Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Şubat 2025