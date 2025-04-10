Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Şubat döneminde %52,4 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Şubat ayında aylık %36,9 düşüş ve yıllık %9,9 artışla 243.110 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %34,6 ve 2024 yılının Şubat ayına kıyasla %0,8 düşüşle 128,71 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye 'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %52,4 artışla 628.088 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %36,6 artışla 325,39 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Ocak-Şubat 2025

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke 239.311 mt ile Malezya oldu. Malezya’yı, 116.379 mt kütük ve blum ihraç eden Rusya ve 102.371 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye ’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2025 Ocak-Şubat 2024 Yıllık değişim

(%) Şubat 2025 Şubat 2024 Yıllık değişim (%) Malezya 239.311 38.459 522,2 133.614 38.459 247,4 Rusya 116.379 100.009 16,4 38.366 40.145 -4,4 Çin 102.371 29 >1000 6 29 -79,3 Ukrayna 50.515 30.678 64,7 29.909 9.688 208,7 Umman 21.010 15.657 34,2 - 15.657 - Pakistan 19.024 12.919 47,3 8.456 6.059 39,6 İran 16.683 19.449 -14,2 5.401 9.365 -42,3 Azerbaycan 10.901 12.334 -11,6 5.443 5.425 0,3 Almanya 2.696 2.624 2,7 1.532 1.496 2,4 Kazakistan 1.065 - - - - -

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Şubat 2025