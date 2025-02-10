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Türkiye’nin kütük ithalatı 2024’te %23,8 yükseldi

Pazartesi, 10 Şubat 2025 11:53:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %11,8 ve yıllık %183,6 artışla 530.904 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %13,8 ve 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %175,6 artışla 278,55 milyon $ oldu.

2024 yılının tamamında, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %23,8 artışla 3.809.636 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %15,6 artışla 2,08 milyar $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - 2024

<a href='turkiye'>Türkiye</a>’nin <a href='kutuk'>kütük</a> ve blum ithalatı - 2024

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke 802.078 mt ile Malezya oldu. Malezya’yı, 702.244 mt kütük ve blum ihraç eden Rusya ve 546.792 mt ihracat yapan Çin takip etti.

2024’te Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)     
 20242023Yıllık değişim
(%)		Aralık 2024Aralık 2023

Yıllık değişim

 (%)

Malezya802.078163.391390,9196.398--
Rusya702.2441.397.225-49,763.69588.978-28,4
Çin546.79222.901>1000149.25256>1000
Endonezya446.587--63.574--
Cezayir233.700547.495-57,3-28.609-
Ukrayna204.17267.134204,19.975--
Vietnam132.709-----
Suudi Arabistan106.319-----
İran103.430139.198-25,715.26112.06726,5
Pakistan89.03351.761728.1347.8493,6

Türkiye’nin kütük ve blum ithalat dağılımı - 2024

<a href='turkiye'>Türkiye</a>’nin <a href='kutuk'>kütük</a> ve blum ithalat dağılımı - 2024

Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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