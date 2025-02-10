Türkiye’nin kütük ithalatı 2024’te %23,8 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %11,8 ve yıllık %183,6 artışla 530.904 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %13,8 ve 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %175,6 artışla 278,55 milyon $ oldu.
2024 yılının tamamında, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %23,8 artışla 3.809.636 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %15,6 artışla 2,08 milyar $ seviyesine çıktı.
Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - 2024
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke 802.078 mt ile Malezya oldu. Malezya’yı, 702.244 mt kütük ve blum ihraç eden Rusya ve 546.792 mt ihracat yapan Çin takip etti.
2024’te Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|2024
|2023
|Yıllık değişim
(%)
|Aralık 2024
|Aralık 2023
Yıllık değişim
(%)
|Malezya
|802.078
|163.391
|390,9
|196.398
|-
|-
|Rusya
|702.244
|1.397.225
|-49,7
|63.695
|88.978
|-28,4
|Çin
|546.792
|22.901
|>1000
|149.252
|56
|>1000
|Endonezya
|446.587
|-
|-
|63.574
|-
|-
|Cezayir
|233.700
|547.495
|-57,3
|-
|28.609
|-
|Ukrayna
|204.172
|67.134
|204,1
|9.975
|-
|-
|Vietnam
|132.709
|-
|-
|-
|-
|-
|Suudi Arabistan
|106.319
|-
|-
|-
|-
|-
|İran
|103.430
|139.198
|-25,7
|15.261
|12.067
|26,5
|Pakistan
|89.033
|51.761
|72
|8.134
|7.849
|3,6