Türkiye’nin kütük ithalatı 2024’te %23,8 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %11,8 ve yıllık %183,6 artışla 530.904 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %13,8 ve 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %175,6 artışla 278,55 milyon $ oldu.

2024 yılının tamamında, Türkiye 'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %23,8 artışla 3.809.636 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %15,6 artışla 2,08 milyar $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - 2024

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke 802.078 mt ile Malezya oldu. Malezya’yı, 702.244 mt kütük ve blum ihraç eden Rusya ve 546.792 mt ihracat yapan Çin takip etti.

2024’te Türkiye ’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) 2024 2023 Yıllık değişim

(%) Aralık 2024 Aralık 2023 Yıllık değişim (%) Malezya 802.078 163.391 390,9 196.398 - - Rusya 702.244 1.397.225 -49,7 63.695 88.978 -28,4 Çin 546.792 22.901 >1000 149.252 56 >1000 Endonezya 446.587 - - 63.574 - - Cezayir 233.700 547.495 -57,3 - 28.609 - Ukrayna 204.172 67.134 204,1 9.975 - - Vietnam 132.709 - - - - - Suudi Arabistan 106.319 - - - - - İran 103.430 139.198 -25,7 15.261 12.067 26,5 Pakistan 89.033 51.761 72 8.134 7.849 3,6

Türkiye’nin kütük ve blum ithalat dağılımı - 2024