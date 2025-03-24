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Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak’ta %6,6 azaldı

Pazartesi, 24 Mart 2025 11:21:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %49,7 ve yıllık %6,6 düşüşle 113.164 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %13,6 ve 2024 yılının Ocak ayına kıyasla %43,3 düşüşle 106,17 milyon $ oldu.

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - Ocak 2025

Aynı yılda Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %21,6 düşüşle 12.445 mt ile Irak oldu. Irak’ı, 11.071 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 9.476 mt ithalat yapan İtalya takip etti.

2025’in Ocak ayında Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)  
 Ocak 2025Ocak 2024Yıllık değişim (%)
Irak12.44515.883-21,6
İngiltere11.0718.91924,1
İtalya9.4765.29579
Almanya8.6204.38196,8
Kanada8.4873.179167
Gürcistan7.4076.8717,8
Fas6.82484>1000
Romanya6.04018.981-68,2
KKTC5.1341.994157,5
Belçika3.3803.04511

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak 2025


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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