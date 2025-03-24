Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak’ta %6,6 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %49,7 ve yıllık %6,6 düşüşle 113.164 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %13,6 ve 2024 yılının Ocak ayına kıyasla %43,3 düşüşle 106,17 milyon $ oldu.

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - Ocak 2025

Aynı yılda Türkiye ’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %21,6 düşüşle 12.445 mt ile Irak oldu. Irak’ı, 11.071 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 9.476 mt ithalat yapan İtalya takip etti.

2025’in Ocak ayında Türkiye ’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2025 Ocak 2024 Yıllık değişim (%) Irak 12.445 15.883 -21,6 İngiltere 11.071 8.919 24,1 İtalya 9.476 5.295 79 Almanya 8.620 4.381 96,8 Kanada 8.487 3.179 167 Gürcistan 7.407 6.871 7,8 Fas 6.824 84 >1000 Romanya 6.040 18.981 -68,2 KKTC 5.134 1.994 157,5 Belçika 3.380 3.045 11

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak 2025