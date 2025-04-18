Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Şubat döneminde %8,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Şubat ayında aylık %17,4 artış ve yıllık %9,6 düşüşle 132.845 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %7,3 artış ve 2024 yılının Şubat ayına kıyasla %26,1 düşüşle 113,93 milyon $ oldu.

2025 yılının ilk iki ayında ise, Türkiye ’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %8,2 düşüşle 246.049 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %20,7 düşüşle 220,09 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - Ocak-Şubat 2025

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %4,1 düşüşle 26.517 mt ile Irak oldu. Irak’ı, 22.200 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 19.745 mt ithalat yapan Almanya takip etti.

Ocak-Şubat döneminde Türkiye ’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2025 Ocak-Şubat 2024 Yıllık değişim

(%) Şubat 2025 Şubat 2024 Yıllık değişim (%) Irak 26.517 27.641 -4,1 14.073 11.758 19,7 İngiltere 22.200 27.493 -19,3 11.053 18.574 68,0 Almanya 19.745 10.870 81,6 11.122 6.489 71,4 Romanya 17.406 25.200 -30,9 11.416 6.220 83,5 İtalya 16.189 7.939 103,9 6.714 2.644 153,9 Belçika 14.330 13.406 6,9 10.949 10.361 5,7 Gürcistan 13.824 11.704 18,1 6.419 4.833 32,8 Kanada 11.603 7.379 57,2 3.116 4.199 -25,8 Hırvatistan 10.745 13.742 -21,8 8.219 10.669 -23 KKTC 9.594 3.827 150,7 4.457 1.832 143,3

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Şubat 2025