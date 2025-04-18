Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Şubat döneminde %8,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Şubat ayında aylık %17,4 artış ve yıllık %9,6 düşüşle 132.845 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %7,3 artış ve 2024 yılının Şubat ayına kıyasla %26,1 düşüşle 113,93 milyon $ oldu.
2025 yılının ilk iki ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %8,2 düşüşle 246.049 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %20,7 düşüşle 220,09 milyon $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - Ocak-Şubat 2025
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %4,1 düşüşle 26.517 mt ile Irak oldu. Irak’ı, 22.200 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 19.745 mt ithalat yapan Almanya takip etti.
Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Şubat 2025
|Ocak-Şubat 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Şubat 2025
|Şubat 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Irak
|26.517
|27.641
|-4,1
|14.073
|11.758
|19,7
|İngiltere
|22.200
|27.493
|-19,3
|11.053
|18.574
|68,0
|Almanya
|19.745
|10.870
|81,6
|11.122
|6.489
|71,4
|Romanya
|17.406
|25.200
|-30,9
|11.416
|6.220
|83,5
|İtalya
|16.189
|7.939
|103,9
|6.714
|2.644
|153,9
|Belçika
|14.330
|13.406
|6,9
|10.949
|10.361
|5,7
|Gürcistan
|13.824
|11.704
|18,1
|6.419
|4.833
|32,8
|Kanada
|11.603
|7.379
|57,2
|3.116
|4.199
|-25,8
|Hırvatistan
|10.745
|13.742
|-21,8
|8.219
|10.669
|-23
|KKTC
|9.594
|3.827
|150,7
|4.457
|1.832
|143,3
Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Şubat 2025