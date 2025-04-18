 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Şubat döneminde %8,2 düştü

Cuma, 18 Nisan 2025 10:38:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Şubat ayında aylık %17,4 artış ve yıllık %9,6 düşüşle 132.845 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %7,3 artış ve 2024 yılının Şubat ayına kıyasla %26,1 düşüşle 113,93 milyon $ oldu.

2025 yılının ilk iki ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %8,2 düşüşle 246.049 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %20,7 düşüşle 220,09 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - Ocak-Şubat 2025

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - Ocak-Şubat 2025

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %4,1 düşüşle 26.517 mt ile Irak oldu. Irak’ı, 22.200 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 19.745 mt ithalat yapan Almanya takip etti.

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Şubat 2025 Ocak-Şubat 2024 Yıllık değişim
(%)		 Şubat 2025 Şubat 2024

Yıllık değişim

 (%)
Irak 26.517 27.641 -4,1 14.073 11.758 19,7
İngiltere 22.200 27.493 -19,3 11.053 18.574 68,0
Almanya 19.745 10.870 81,6 11.122 6.489 71,4
Romanya 17.406 25.200 -30,9 11.416 6.220 83,5
İtalya 16.189 7.939 103,9 6.714 2.644 153,9
Belçika 14.330 13.406 6,9 10.949 10.361 5,7
Gürcistan 13.824 11.704 18,1 6.419 4.833 32,8
Kanada 11.603 7.379 57,2 3.116 4.199 -25,8
Hırvatistan 10.745 13.742 -21,8 8.219 10.669 -23
KKTC 9.594 3.827 150,7 4.457 1.832 143,3

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Şubat 2025

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Şubat 2025

Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları sınırlı aralıkta dalgalandı

18 Nis | Boru

Salzgitter Angola’da içme suyu projesine çelik boru tedarik edecek

18 Nis | Çelik Haberler

Arabian Pipes Jafurah petrol ve doğal gaz projesinin üçüncü etabına çelik boru tedarik edecek

17 Nis | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay

16 Nis | Boru

Hindistan çelik boru ve bağlantı elemanlarını zorunlu kontrol denetimine dahil etmeye hazırlanıyor

16 Nis | Çelik Haberler

Vietnamlı Hoa Phat’ın çelik satışları birinci çeyrekte yükseldi

16 Nis | Çelik Haberler

ABD Hindistan’dan ithal soğuk çekilmiş mekanik boruya yönelik nihai damping marjlarını açıkladı

15 Nis | Çelik Haberler

ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı düştü

15 Nis | Çelik Haberler

AB’nin ikinci çeyrek için Türkiye’ye ayırdığı bazı uzun ve yassı mamul kotaları doldu

14 Nis | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları bir miktar gevşedi

10 Nis | Boru





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis