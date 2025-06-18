Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Nisan döneminde %8,9 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Nisan ayında aylık %38,9 düşüş ve yıllık %5,4 artışla 127.803 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %31,6 düşüş ve 2024 yılının Nisan ayına kıyasla %1 artışla 117,91 milyon $ oldu.
2025 yılının ilk dört ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %8,9 düşüşle 582.022 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %19,8 düşüşle 510,18 milyon $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %21,8 düşüşle 94.817 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 52.035 mt kaynaklı boru ithal eden Irak ve 49.421 mt ithalat yapan İngiltere takip etti.
Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Nisan 2025
|Ocak-Nisan 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Nisan 2025
|Nisan 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Romanya
|94.817
|121.239
|-21,8
|1.744
|8.593
|-79,7
|Irak
|52.035
|40.365
|28,9
|15.891
|6.458
|146,1
|İngiltere
|49.421
|54.604
|-9,5
|6.488
|11.401
|-43,1
|İtalya
|39.885
|20.975
|90,2
|6.802
|4.139
|64,3
|Almanya
|39.812
|22.580
|76,3
|12.769
|5.761
|121,6
|Gürcistan
|29.378
|23.149
|26,9
|7.722
|6.689
|15,4
|Belçika
|27.139
|28.158
|-3,6
|7.589
|2.445
|210,4
|ABD
|23.102
|62.827
|-63,2
|17.982
|5.531
|225,1
|Kanada
|20.879
|15.831
|31,9
|5.648
|4.799
|17,7
|Fas
|16.530
|9.532
|73,4
|4.878
|7.236
|-32,6
Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Nisan 2025