Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Nisan döneminde %8,9 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Nisan ayında aylık %38,9 düşüş ve yıllık %5,4 artışla 127.803 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %31,6 düşüş ve 2024 yılının Nisan ayına kıyasla %1 artışla 117,91 milyon $ oldu.

2025 yılının ilk dört ayında ise, Türkiye ’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %8,9 düşüşle 582.022 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %19,8 düşüşle 510,18 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %21,8 düşüşle 94.817 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 52.035 mt kaynaklı boru ithal eden Irak ve 49.421 mt ithalat yapan İngiltere takip etti.

Ocak-Nisan döneminde Türkiye ’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2025 Ocak-Nisan 2024 Yıllık değişim

(%) Nisan 2025 Nisan 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 94.817 121.239 -21,8 1.744 8.593 -79,7 Irak 52.035 40.365 28,9 15.891 6.458 146,1 İngiltere 49.421 54.604 -9,5 6.488 11.401 -43,1 İtalya 39.885 20.975 90,2 6.802 4.139 64,3 Almanya 39.812 22.580 76,3 12.769 5.761 121,6 Gürcistan 29.378 23.149 26,9 7.722 6.689 15,4 Belçika 27.139 28.158 -3,6 7.589 2.445 210,4 ABD 23.102 62.827 -63,2 17.982 5.531 225,1 Kanada 20.879 15.831 31,9 5.648 4.799 17,7 Fas 16.530 9.532 73,4 4.878 7.236 -32,6

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Nisan 2025