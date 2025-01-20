Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Kasım döneminde %7,9 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %9,7 ve yıllık %9,4 artışla 170.002 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %4,2 artış ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %14,8 düşüşle 144,49 milyon $ oldu.

2024 yılının ilk on bir ayında ise, Türkiye ’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %7,9 artışla 1.868.294 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %2,3 düşüşle 1,72 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %28,7 artışla 328.425 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 160.424 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 148.408 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye ’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2024 Ocak-Kasım 2023 Yıllık değişim

(%) Kasım 2024 Kasım 2023 Yıllık değişim (%) Romanya 328.425 255.197 28,7 17.406 8.861 96,4 İngiltere 160.424 141.212 13,6 8.196 5.075 61,5 Irak 148.408 153.375 -3,2 16.883 23.396 -27,8 ABD 125.883 125.749 0,1 6.021 23.075 -73,9 Belçika 90.158 69.529 29,7 16.573 5.559 198,1 İtalya 83.963 62.218 34,9 8.972 4.905 82,9 Gürcistan 83.050 49.932 66,3 9.609 6.257 53,6 Almanya 76.351 56.057 36,2 9.548 5.804 64,5 Mısır 67.581 37.687 79,3 3.594 1.952 84,1 Estonya 54.534 24.394 123,6 6.431 4.707 36,6