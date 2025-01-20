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Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Kasım döneminde %7,9 artış kaydetti

Pazartesi, 20 Ocak 2025 11:41:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %9,7 ve yıllık %9,4 artışla 170.002 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %4,2 artış ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %14,8 düşüşle 144,49 milyon $ oldu.

2024 yılının ilk on bir ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %7,9 artışla 1.868.294 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %2,3 düşüşle 1,72 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %28,7 artışla 328.425 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 160.424 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 148.408 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2024

Ocak-Kasım 2023

Yıllık değişim
(%)

Kasım 2024

Kasım 2023

Yıllık değişim

 (%)

Romanya

328.425

255.197

28,7

17.406

8.861

96,4

İngiltere

160.424

141.212

13,6

8.196

5.075

61,5

Irak

148.408

153.375

-3,2

16.883

23.396

-27,8

ABD

125.883

125.749

0,1

6.021

23.075

-73,9

Belçika

90.158

69.529

29,7

16.573

5.559

198,1

İtalya

83.963

62.218

34,9

8.972

4.905

82,9

Gürcistan

83.050

49.932

66,3

9.609

6.257

53,6

Almanya

76.351

56.057

36,2

9.548

5.804

64,5

Mısır

67.581

37.687

79,3

3.594

1.952

84,1

Estonya

54.534

24.394

123,6

6.431

4.707

36,6

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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