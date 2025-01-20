Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Kasım döneminde %7,9 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %9,7 ve yıllık %9,4 artışla 170.002 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %4,2 artış ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %14,8 düşüşle 144,49 milyon $ oldu.
2024 yılının ilk on bir ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %7,9 artışla 1.868.294 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %2,3 düşüşle 1,72 milyar $ seviyesine geriledi.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %28,7 artışla 328.425 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 160.424 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 148.408 mt ithalat yapan Irak takip etti.
Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2024
|
Ocak-Kasım 2023
|
Yıllık değişim
|
Kasım 2024
|
Kasım 2023
|
Yıllık değişim
(%)
|
Romanya
|
328.425
|
255.197
|
28,7
|
17.406
|
8.861
|
96,4
|
İngiltere
|
160.424
|
141.212
|
13,6
|
8.196
|
5.075
|
61,5
|
Irak
|
148.408
|
153.375
|
-3,2
|
16.883
|
23.396
|
-27,8
|
ABD
|
125.883
|
125.749
|
0,1
|
6.021
|
23.075
|
-73,9
|
Belçika
|
90.158
|
69.529
|
29,7
|
16.573
|
5.559
|
198,1
|
İtalya
|
83.963
|
62.218
|
34,9
|
8.972
|
4.905
|
82,9
|
Gürcistan
|
83.050
|
49.932
|
66,3
|
9.609
|
6.257
|
53,6
|
Almanya
|
76.351
|
56.057
|
36,2
|
9.548
|
5.804
|
64,5
|
Mısır
|
67.581
|
37.687
|
79,3
|
3.594
|
1.952
|
84,1
|
Estonya
|
54.534
|
24.394
|
123,6
|
6.431
|
4.707
|
36,6
Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: