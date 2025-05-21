Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı ilk çeyrekte %12,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Mart ayında aylık %58,6 artış ve yıllık %16,2 düşüşle 209.262 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %52 artış ve 2024 yılının Mart ayına kıyasla %28,5 düşüşle 172,75 milyon $ oldu.
2025 yılının ilk üç ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %12,2 düşüşle 454.417 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %24,4 düşüşle 392,58 milyon $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %17 düşüşle 93.512 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 42.802 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 36.142 mt ithalat yapan Irak takip etti.
Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Mart 2025
|Ocak-Mart 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Mart 2025
|Mart 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Romanya
|93.512
|112.646
|-17
|76.080
|87.446
|-13,0
|İngiltere
|42.802
|43.204
|-0,9
|20.779
|15.711
|32,3
|Irak
|36.142
|33.907
|6,6
|9.649
|6.266
|54
|İtalya
|32.611
|16.836
|93,7
|16.420
|8.897
|84,6
|Almanya
|27.047
|16.819
|60,8
|7.293
|5.949
|22,6
|Gürcistan
|21.657
|16.459
|31,6
|7.831
|4.755
|64,7
|Belçika
|19.550
|25.713
|-24
|5.718
|12.307
|-53,5
|Kanada
|15.232
|11.032
|38,1
|3.629
|3.653
|-0,7
|İspanya
|12.613
|2.970
|324,7
|7.214
|1.096
|558,2
|Fas
|12.103
|2.296
|427,1
|4.389
|1.109
|295,8
Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Mart 2025