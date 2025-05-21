Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı ilk çeyrekte %12,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Mart ayında aylık %58,6 artış ve yıllık %16,2 düşüşle 209.262 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %52 artış ve 2024 yılının Mart ayına kıyasla %28,5 düşüşle 172,75 milyon $ oldu.

2025 yılının ilk üç ayında ise, Türkiye ’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %12,2 düşüşle 454.417 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %24,4 düşüşle 392,58 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %17 düşüşle 93.512 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 42.802 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 36.142 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Ocak-Mart döneminde Türkiye ’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2025 Ocak-Mart 2024 Yıllık değişim

(%) Mart 2025 Mart 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 93.512 112.646 -17 76.080 87.446 -13,0 İngiltere 42.802 43.204 -0,9 20.779 15.711 32,3 Irak 36.142 33.907 6,6 9.649 6.266 54 İtalya 32.611 16.836 93,7 16.420 8.897 84,6 Almanya 27.047 16.819 60,8 7.293 5.949 22,6 Gürcistan 21.657 16.459 31,6 7.831 4.755 64,7 Belçika 19.550 25.713 -24 5.718 12.307 -53,5 Kanada 15.232 11.032 38,1 3.629 3.653 -0,7 İspanya 12.613 2.970 324,7 7.214 1.096 558,2 Fas 12.103 2.296 427,1 4.389 1.109 295,8

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Mart 2025