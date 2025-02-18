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Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2024’te %7,6 artış kaydetti

Salı, 18 Şubat 2025 11:29:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %36,6 ve yıllık %5,2 artışla 232.143 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %33,1 artış ve 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %6,3 düşüşle 192,37 milyon $ oldu.

2024 yılının tamamında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %7,6 artışla 2.100.437 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %2,7 düşüşle 1,91 milyar $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - 2024

<a href='turkiye'>Türkiye</a>’nin kaynaklı <a href='boru'>boru</a> ihracatı - 2024

Aynı yılda Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %24,7 artışla 397.610 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 189.979 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 172.228 mt ithalat yapan Irak takip etti.

2024 yılında Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)     
 20242023Yıllık değişim
(%)		Aralık 2024Aralık 2023

Yıllık değişim

 (%)

Romanya397.610318.88924,769.68463.6929,4
İngiltere189.979168.34512,929.82927.1329,9
Irak172.228175.283-1,723.82121.9088,7
ABD131.823130.1261,35.7764.42930,4
Belçika97.20979.21622,79.3039.687-4
İtalya96.78066.98844,512.8194.770168,7
Gürcistan90.46956.68859,67.4166.7569,8
Almanya84.41660.11340,48.0694.05798,9
Mısır79.38842.70585,911.8255.017135,7
Estonya54.86527.179101,93302.785-88,2

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - 2024

<a href='turkiye'>Türkiye</a>’nin kaynaklı <a href='boru'>boru</a> ihracat dağılımı - 2024

Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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