Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2024’te %7,6 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %36,6 ve yıllık %5,2 artışla 232.143 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %33,1 artış ve 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %6,3 düşüşle 192,37 milyon $ oldu.

2024 yılının tamamında ise, Türkiye ’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %7,6 artışla 2.100.437 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %2,7 düşüşle 1,91 milyar $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - 2024

Aynı yılda Türkiye ’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %24,7 artışla 397.610 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 189.979 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 172.228 mt ithalat yapan Irak takip etti.

2024 yılında Türkiye ’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) 2024 2023 Yıllık değişim

(%) Aralık 2024 Aralık 2023 Yıllık değişim (%) Romanya 397.610 318.889 24,7 69.684 63.692 9,4 İngiltere 189.979 168.345 12,9 29.829 27.132 9,9 Irak 172.228 175.283 -1,7 23.821 21.908 8,7 ABD 131.823 130.126 1,3 5.776 4.429 30,4 Belçika 97.209 79.216 22,7 9.303 9.687 -4 İtalya 96.780 66.988 44,5 12.819 4.770 168,7 Gürcistan 90.469 56.688 59,6 7.416 6.756 9,8 Almanya 84.416 60.113 40,4 8.069 4.057 98,9 Mısır 79.388 42.705 85,9 11.825 5.017 135,7 Estonya 54.865 27.179 101,9 330 2.785 -88,2

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - 2024