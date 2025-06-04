Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Nisan döneminde %27,2 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, Nisan ayında inşaat demiri ihracatı aylık %2,7 düşüş ve yıllık %6 artışla 290.999 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %1,2 düşüş ve yıllık %1,9 artışla 164,69 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk dört ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %27,2 artışla 1,35 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %20,2 artışla 756,89 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %78,1 artışla 303.964 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den 107.464 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve 86.139 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye'nin ilk dört ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2025 Ocak-Nisan 2024 Yıllık değişim

(%) Nisan 2025 Nisan 2024 Yıllık değişim (%) Yemen 303.964 170.692 78,1 34.941 35.412 -1,3 Romanya 107.464 99.929 7,5 940 14.649 -93,6 Arnavutluk 86.139 71.880 19,8 9.658 12.571 -23,2 Ürdün 65.273 - - 7.546 - - Suriye 63.149 25.457 148,1 12.983 6.893 88,4 KKTC 56.546 45.610 24 11.776 1.059 >1000 Şili 47.004 5.044 831,9 38.708 - - İngiltere 35.587 26.167 36 8.127 6.553 24 Belçika 34.433 13.462 155,8 - 10.066 - BAE 33.357 - - 9.736 - -

Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Nisan 2025