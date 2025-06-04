Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Nisan döneminde %27,2 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, Nisan ayında inşaat demiri ihracatı aylık %2,7 düşüş ve yıllık %6 artışla 290.999 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %1,2 düşüş ve yıllık %1,9 artışla 164,69 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk dört ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %27,2 artışla 1,35 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %20,2 artışla 756,89 milyon $ seviyesine çıktı.
Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %78,1 artışla 303.964 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den 107.464 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve 86.139 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.
Türkiye'nin ilk dört ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Nisan 2025
|Ocak-Nisan 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Nisan 2025
|Nisan 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Yemen
|303.964
|170.692
|78,1
|34.941
|35.412
|-1,3
|Romanya
|107.464
|99.929
|7,5
|940
|14.649
|-93,6
|Arnavutluk
|86.139
|71.880
|19,8
|9.658
|12.571
|-23,2
|Ürdün
|65.273
|-
|-
|7.546
|-
|-
|Suriye
|63.149
|25.457
|148,1
|12.983
|6.893
|88,4
|KKTC
|56.546
|45.610
|24
|11.776
|1.059
|>1000
|Şili
|47.004
|5.044
|831,9
|38.708
|-
|-
|İngiltere
|35.587
|26.167
|36
|8.127
|6.553
|24
|Belçika
|34.433
|13.462
|155,8
|-
|10.066
|-
|BAE
|33.357
|-
|-
|9.736
|-
|-
Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Nisan 2025