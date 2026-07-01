Türkiye’nin hurda ithalatı 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde hafifçe gerilerken, ABD Hollanda’yı geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Mayıs ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %20,2 ve yıllık %7,0 düşüşle 1,49 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %18,0 ve yıllık %5,6 düşüşle 593,95 milyon $ olarak kaydedildi.

2026 yılının ilk beş ayında ise Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %1,1 düşüşle 8,08 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %0,1 artışla 3,11 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin hurda ithalatı - Son 12 ay

2025’in Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin en büyük hurda ithalat kaynakları Hollanda, ABD, İngiltere, Belçika ve Danimarka ağırlıklı bir görünüm sergilerken, 2026’nın aynı döneminde sıralama ABD lehine değişti. ABD’den yapılan ithalat yıllık %24,1 artışla 1,66 milyon mt seviyesine çıkarak ilk sıraya yerleşirken, geçen yılın lideri Hollanda’dan ithalat %22 düşüşle 1,07 milyon mt seviyesine geriledi. İngiltere %4,6 artışla üçüncü sıradaki yerini korurken, Romanya’dan yapılan ithalatın %53,1 artışla 630.975 mt’a yükselmesi dikkat çekti. Buna karşılık Belçika ve Litvanya’dan yapılan ithalat sırasıyla %18,3 ve %7,4 düşerken, Almanya’dan ithalat da %8,9 geriledi. Genel tablo, Türkiye’nin Ocak-Mayıs dönemindeki hurda ithalatında toplam tonaj hafif düşüş gösterse de tedarikçi dağılımında belirgin bir değişim yaşandığını; ABD ve Romanya’nın ağırlığını artırırken, Hollanda ve Belçika’nın pay kaybettiğini gösteriyor.

Türkiye'nin Ocak-Mayıs döneminde hurda ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2026 Ocak-Mayıs 2025 Yıllık değişim (%) Mayıs 2026 Mayıs 2025 Yıllık değişim (%) ABD 1.658.437 1.336.501 24,1 243.637 280.693 -13,2 Hollanda 1.069.502 1.371.016 -22,0 208.258 197.071 5,7 İngiltere 941.346 900.094 4,6 226.284 214.952 5,3 Romanya 630.975 412.176 53,1 103.359 93.526 10,5 Belçika 540.678 661.826 -18,3 152.584 121.923 25,1 Danimarka 485.021 456.509 6,2 103.802 58.041 78,8 Litvanya 369.714 399.047 -7,4 - 103.542 - Rusya 308.285 277.268 11,2 46.545 41.607 11,9 Fransa 272.643 256.275 6,4 27.594 27.330 1,0 Almanya 239.468 262.767 -8,9 56.263 20.315 177,0

Türkiye’nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak-Mayıs 2026