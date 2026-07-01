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Türkiye’nin hurda ithalatı 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde hafifçe gerilerken, ABD Hollanda’yı geride bıraktı

Çarşamba, 01 Temmuz 2026 12:25:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Mayıs ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %20,2 ve yıllık %7,0 düşüşle 1,49 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %18,0 ve yıllık %5,6 düşüşle 593,95 milyon $ olarak kaydedildi.

2026 yılının ilk beş ayında ise Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %1,1 düşüşle 8,08 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %0,1 artışla 3,11 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin hurda ithalatı - Son 12 ay

2025’in Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin en büyük hurda ithalat kaynakları Hollanda, ABD, İngiltere, Belçika ve Danimarka ağırlıklı bir görünüm sergilerken, 2026’nın aynı döneminde sıralama ABD lehine değişti. ABD’den yapılan ithalat yıllık %24,1 artışla 1,66 milyon mt seviyesine çıkarak ilk sıraya yerleşirken, geçen yılın lideri Hollanda’dan ithalat %22 düşüşle 1,07 milyon mt seviyesine geriledi. İngiltere %4,6 artışla üçüncü sıradaki yerini korurken, Romanya’dan yapılan ithalatın %53,1 artışla 630.975 mt’a yükselmesi dikkat çekti. Buna karşılık Belçika ve Litvanya’dan yapılan ithalat sırasıyla %18,3 ve %7,4 düşerken, Almanya’dan ithalat da %8,9 geriledi. Genel tablo, Türkiye’nin Ocak-Mayıs dönemindeki hurda ithalatında toplam tonaj hafif düşüş gösterse de tedarikçi dağılımında belirgin bir değişim yaşandığını; ABD ve Romanya’nın ağırlığını artırırken, Hollanda ve Belçika’nın pay kaybettiğini gösteriyor.

Türkiye'nin Ocak-Mayıs döneminde hurda ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

Ocak-Mayıs 2026

Ocak-Mayıs 2025

Yıllık değişim (%)

Mayıs 2026

Mayıs 2025

Yıllık değişim (%)
ABD

1.658.437

1.336.501

24,1

243.637

280.693

-13,2
Hollanda

1.069.502

1.371.016

-22,0

208.258

197.071

5,7
İngiltere

941.346

900.094

4,6

226.284

214.952

5,3
Romanya

630.975

412.176

53,1

103.359

93.526

10,5
Belçika

540.678

661.826

-18,3

152.584

121.923

25,1
Danimarka

485.021

456.509

6,2

103.802

58.041

78,8
Litvanya

369.714

399.047

-7,4

-

103.542

-
Rusya

308.285

277.268

11,2

46.545

41.607

11,9
Fransa

272.643

256.275

6,4

27.594

27.330

1,0
Almanya

239.468

262.767

-8,9

56.263

20.315

177,0

Türkiye’nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak-Mayıs 2026


Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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