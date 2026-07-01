Türkiye’nin hurda ithalatı 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde hafifçe gerilerken, ABD Hollanda’yı geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Mayıs ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %20,2 ve yıllık %7,0 düşüşle 1,49 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %18,0 ve yıllık %5,6 düşüşle 593,95 milyon $ olarak kaydedildi.
2026 yılının ilk beş ayında ise Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %1,1 düşüşle 8,08 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %0,1 artışla 3,11 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Türkiye’nin hurda ithalatı - Son 12 ay
2025’in Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin en büyük hurda ithalat kaynakları Hollanda, ABD, İngiltere, Belçika ve Danimarka ağırlıklı bir görünüm sergilerken, 2026’nın aynı döneminde sıralama ABD lehine değişti. ABD’den yapılan ithalat yıllık %24,1 artışla 1,66 milyon mt seviyesine çıkarak ilk sıraya yerleşirken, geçen yılın lideri Hollanda’dan ithalat %22 düşüşle 1,07 milyon mt seviyesine geriledi. İngiltere %4,6 artışla üçüncü sıradaki yerini korurken, Romanya’dan yapılan ithalatın %53,1 artışla 630.975 mt’a yükselmesi dikkat çekti. Buna karşılık Belçika ve Litvanya’dan yapılan ithalat sırasıyla %18,3 ve %7,4 düşerken, Almanya’dan ithalat da %8,9 geriledi. Genel tablo, Türkiye’nin Ocak-Mayıs dönemindeki hurda ithalatında toplam tonaj hafif düşüş gösterse de tedarikçi dağılımında belirgin bir değişim yaşandığını; ABD ve Romanya’nın ağırlığını artırırken, Hollanda ve Belçika’nın pay kaybettiğini gösteriyor.
Türkiye'nin Ocak-Mayıs döneminde hurda ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
Ocak-Mayıs 2026
|
Ocak-Mayıs 2025
|
Yıllık değişim (%)
|
Mayıs 2026
|
Mayıs 2025
|
Yıllık değişim (%)
|ABD
|
1.658.437
|
1.336.501
|
24,1
|
243.637
|
280.693
|
-13,2
|Hollanda
|
1.069.502
|
1.371.016
|
-22,0
|
208.258
|
197.071
|
5,7
|İngiltere
|
941.346
|
900.094
|
4,6
|
226.284
|
214.952
|
5,3
|Romanya
|
630.975
|
412.176
|
53,1
|
103.359
|
93.526
|
10,5
|Belçika
|
540.678
|
661.826
|
-18,3
|
152.584
|
121.923
|
25,1
|Danimarka
|
485.021
|
456.509
|
6,2
|
103.802
|
58.041
|
78,8
|Litvanya
|
369.714
|
399.047
|
-7,4
|
-
|
103.542
|
-
|Rusya
|
308.285
|
277.268
|
11,2
|
46.545
|
41.607
|
11,9
|Fransa
|
272.643
|
256.275
|
6,4
|
27.594
|
27.330
|
1,0
|Almanya
|
239.468
|
262.767
|
-8,9
|
56.263
|
20.315
|
177,0