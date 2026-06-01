 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD...

ABD Ocak-Nisan 2026 döneminde Türkiye’nin en büyük hurda tedarikçisi oldu, ithalat sınırlı artış kaydetti

Pazartesi, 01 Haziran 2026 12:16:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Nisan ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %14,7 artışla ve yıllık %0,8 düşüşle 1,86 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %17,0 artışla ve yıllık %0,6 artışla 724,20 milyon $ olarak kaydedildi.

2026 yılının ilk dört ayında ise Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %0,4 artışla 6,59 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %1,5 artışla 2,51 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin hurda ithalatı - Son 12 ay

2025’in Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin en büyük hurda ithalat kaynakları Hollanda, ABD, İngiltere, Belçika ve Danimarka ağırlıklı bir görünüm sergilerken, 2026’nın aynı döneminde sıralama ABD lehine değişti. ABD’den yapılan ithalat yıllık %34 artışla 1,41 milyon mt seviyesine çıkarak ilk sıraya yerleşirken, geçen yılın lideri Hollanda’dan ithalat %26,6 düşüşle 861.246 mt seviyesine geriledi. İngiltere %4,4 artışla üçüncü sıradaki yerini korurken, Romanya’dan yapılan ithalatın %65,6 artışla 527.788 mt’a yükselmesi dikkat çekti. Buna karşılık Belçika ve Almanya’dan yapılan ithalattaki sırasıyla %28,1 ve %24,4’lük düşüşler toplam artışı sınırladı.

Türkiye'nin Ocak-Nisan döneminde en çok hurda ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)          
  Ocak-Nisan 2026 Ocak-Nisan 2025 Yıllık değişim (%) Nisan 2026 Nisan 2025 Yıllık değişim (%)
ABD  1.414.758   1.055.808   34  433.357   279.418   55,1 
Hollanda  861.246   1.173.945   -26,6   271.386   331.141   -18
İngiltere  715.028   685.142   4,4   231.095   227.524   1,6 
Romanya  527.788   318.650   65,6   148.089   104.203   42,1 
Belçika  388.083   539.903   -28,1   130.210   129.484   0,6 
Danimarka  381.210   398.469   -4,3   57.439   117.179   -51
Litvanya  369.714   295.505   25,1   70.363   87.859   -19,9 
Rusya  261.480   235.661   11  97.425   53.830   81
Fransa  245.045   228.945   7  84.831   86.586   -2
Almanya  183.205   242.452   -24,4   56.660   121.707   -53,4 

Türkiye’nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak-Nisan 2026


Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin hurda ithalatı 2026’nın Ocak-Mart döneminde alternatif kaynaklar sayesinde %0,9 artış kaydetti

04 May | Çelik Haberler

Türkiye’nin hurda ithalatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %2,7 yükseldi

01 Nis | Çelik Haberler

Türkiye’nin hurda ithalatı 2026’nın Ocak ayında %15,4 yükseldi

03 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin hurda ithalatı 2025’te %6,7 geriledi

02 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’nin hurda ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %6,7 düşüş kaydetti

05 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin hurda ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %7,3 düştü

01 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin hurda ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %6,8 azaldı

05 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’nin hurda ithalatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %9,4 geriledi

02 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’nin hurda ithalatı 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %6,1 azaldı

03 Eyl | Çelik Haberler

TUSİD: Türkiye’de paslanmaz çelik hurdası geri dönüşümü için fabrika kurulmalı

13 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis