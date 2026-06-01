ABD Ocak-Nisan 2026 döneminde Türkiye’nin en büyük hurda tedarikçisi oldu, ithalat sınırlı artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Nisan ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %14,7 artışla ve yıllık %0,8 düşüşle 1,86 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %17,0 artışla ve yıllık %0,6 artışla 724,20 milyon $ olarak kaydedildi.
2026 yılının ilk dört ayında ise Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %0,4 artışla 6,59 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %1,5 artışla 2,51 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Türkiye’nin hurda ithalatı - Son 12 ay
2025’in Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin en büyük hurda ithalat kaynakları Hollanda, ABD, İngiltere, Belçika ve Danimarka ağırlıklı bir görünüm sergilerken, 2026’nın aynı döneminde sıralama ABD lehine değişti. ABD’den yapılan ithalat yıllık %34 artışla 1,41 milyon mt seviyesine çıkarak ilk sıraya yerleşirken, geçen yılın lideri Hollanda’dan ithalat %26,6 düşüşle 861.246 mt seviyesine geriledi. İngiltere %4,4 artışla üçüncü sıradaki yerini korurken, Romanya’dan yapılan ithalatın %65,6 artışla 527.788 mt’a yükselmesi dikkat çekti. Buna karşılık Belçika ve Almanya’dan yapılan ithalattaki sırasıyla %28,1 ve %24,4’lük düşüşler toplam artışı sınırladı.
Türkiye'nin Ocak-Nisan döneminde en çok hurda ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Nisan 2026
|Ocak-Nisan 2025
|Yıllık değişim (%)
|Nisan 2026
|Nisan 2025
|Yıllık değişim (%)
|ABD
|1.414.758
|1.055.808
|34
|433.357
|279.418
|55,1
|Hollanda
|861.246
|1.173.945
|-26,6
|271.386
|331.141
|-18
|İngiltere
|715.028
|685.142
|4,4
|231.095
|227.524
|1,6
|Romanya
|527.788
|318.650
|65,6
|148.089
|104.203
|42,1
|Belçika
|388.083
|539.903
|-28,1
|130.210
|129.484
|0,6
|Danimarka
|381.210
|398.469
|-4,3
|57.439
|117.179
|-51
|Litvanya
|369.714
|295.505
|25,1
|70.363
|87.859
|-19,9
|Rusya
|261.480
|235.661
|11
|97.425
|53.830
|81
|Fransa
|245.045
|228.945
|7
|84.831
|86.586
|-2
|Almanya
|183.205
|242.452
|-24,4
|56.660
|121.707
|-53,4