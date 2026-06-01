ABD Ocak-Nisan 2026 döneminde Türkiye’nin en büyük hurda tedarikçisi oldu, ithalat sınırlı artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Nisan ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %14,7 artışla ve yıllık %0,8 düşüşle 1,86 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %17,0 artışla ve yıllık %0,6 artışla 724,20 milyon $ olarak kaydedildi.

2026 yılının ilk dört ayında ise Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %0,4 artışla 6,59 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %1,5 artışla 2,51 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin hurda ithalatı - Son 12 ay

2025’in Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin en büyük hurda ithalat kaynakları Hollanda, ABD, İngiltere, Belçika ve Danimarka ağırlıklı bir görünüm sergilerken, 2026’nın aynı döneminde sıralama ABD lehine değişti. ABD’den yapılan ithalat yıllık %34 artışla 1,41 milyon mt seviyesine çıkarak ilk sıraya yerleşirken, geçen yılın lideri Hollanda’dan ithalat %26,6 düşüşle 861.246 mt seviyesine geriledi. İngiltere %4,4 artışla üçüncü sıradaki yerini korurken, Romanya’dan yapılan ithalatın %65,6 artışla 527.788 mt’a yükselmesi dikkat çekti. Buna karşılık Belçika ve Almanya’dan yapılan ithalattaki sırasıyla %28,1 ve %24,4’lük düşüşler toplam artışı sınırladı.

Türkiye'nin Ocak-Nisan döneminde en çok hurda ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2026 Ocak-Nisan 2025 Yıllık değişim (%) Nisan 2026 Nisan 2025 Yıllık değişim (%) ABD 1.414.758 1.055.808 34 433.357 279.418 55,1 Hollanda 861.246 1.173.945 -26,6 271.386 331.141 -18 İngiltere 715.028 685.142 4,4 231.095 227.524 1,6 Romanya 527.788 318.650 65,6 148.089 104.203 42,1 Belçika 388.083 539.903 -28,1 130.210 129.484 0,6 Danimarka 381.210 398.469 -4,3 57.439 117.179 -51 Litvanya 369.714 295.505 25,1 70.363 87.859 -19,9 Rusya 261.480 235.661 11 97.425 53.830 81 Fransa 245.045 228.945 7 84.831 86.586 -2 Almanya 183.205 242.452 -24,4 56.660 121.707 -53,4

Türkiye’nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak-Nisan 2026