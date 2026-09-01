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ABD ve Romanya kaynaklı güçlü alımlar Türkiye'nin 2026 Ocak-Temmuz dönemi hurda ithalatını destekledi

Salı, 01 Eylül 2026 11:39:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Temmuz ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %4,5 ve yıllık %12,7 artışla 1,66 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %5,0 ve yıllık %27,7 artışla 690,31 milyon $ olarak kaydedildi.

2026 yılının ilk yedi ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %4,4 artışla 11,33 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %8,7 artışla 4,45 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye'nin hurda ithalatı - Son 12 ay

Tedarikçi bazında en dikkat çekici unsur, ABD'nin yeniden güçlü bir görünüm sergilemesi oldu. ABD'den yapılan ithalat yıllık %10,6 artışla 2,21 milyon mt'a yükselerek ülkenin açık ara en büyük tedarikçi konumunu korumasını sağladı. Temmuz ayında da ABD kaynaklı ithalat %57,7 artışla 440.840 mt seviyesine çıktı ve aylık performansı güçlü şekilde destekledi.

Buna karşılık Hollanda'dan ithalat %21,6 düşüşle 1,37 milyon mt'a geriledi ve geleneksel tedarikçiler arasında en belirgin kayıplardan biri burada görüldü. İngiltere'den ithalat dönem toplamında yalnızca %1,2 artışla 1,27 milyon mt seviyesinde kalırken, Temmuz ayında bu ülkeden yapılan ithalatın %53,3 düşmesi dikkat çekti.

Artış tarafında ise Romanya, Litvanya, Rusya, Fransa ve Bulgaristan öne çıktı. Romanya'dan ithalat %66 artışla 903.165 mt'a yükselirken, Temmuz ayında da yıllık %122,9 artış kaydetti. Litvanya'dan ithalat %18 artışla 616.134 mt'a çıktı ve Temmuz ayında %352,4'lük çok güçlü bir artış görüldü. Rusya'dan ithalat dönem genelinde %23,4 artışla 563.918 mt'a yükselse de Temmuz ayında %15,6 düşüş kaydetti. Fransa'dan yapılan ithalatın %27,1 artışla 360.043 mt'a çıkması ve Bulgaristan'dan ithalatın %120,1 artışla 229.154 mt'a yükselmesi de tedarik yapısındaki önemli değişimler arasında yer aldı.

Genel tablo, Türkiye'nin hurda ithalatında yılın ilk yedi ayında sınırlı ama belirgin bir toparlanma olduğunu gösteriyor. Bu artışa özellikle ABD, Romanya, Litvanya, Rusya ve Fransa kaynaklı alımlar destek verirken, Hollanda ve Polonya'daki düşüşler toplam artışı sınırladı. Temmuz ayında ise ithalat hacminin yıllık %12,7 artışla 1,66 milyon mt'a yükselmesi, yaz döneminde ithalat talebinin güçlü seyrettiğine işaret ediyor.

Türkiye'nin ilk yedi ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Temmuz 2026 Ocak-Temmuz 2025 Yıllık değişim
(%)		 Temmuz 2026 Temmuz 2025

Yıllık değişim
 (%)

 (%)
ABD 2.213.978  2.002.417  10,6 440.840  279.471  57,7
Hollanda 1.368.343  1.745.750  -21,6 165.860  243.068  -31,8
İngiltere 1.272.588  1.257.938  1,2 155.805  333.644  -53,3
Romanya 903.165  544.045  66 152.893  68.593  122,9
Belçika 819.298  815.391  0,5 80.632  74.527  8,2
Danimarka 645.484  571.299  13 81.823  74.399  10
Litvanya 616.134  522.083  18 162.764  35.976  352,4
Rusya 563.918  456.841  23,4 84.357  99.998  -15,6
Almanya 371.433  398.357  -6,8 51.812  56.635  -8,5
Fransa 360.043  283.255  27,1 54.604  -    -

Türkiye'nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak-Temmuz 2026

Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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