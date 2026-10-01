Türkiye'nin hurda ithalatı Ağustos ayındaki yavaşlamaya rağmen 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Ağustos ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %15,7 düşüş ve yıllık %0,5 artışla 1,40 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %18,6 düşüş ve yıllık %11,5 artışla 561,89 milyon $ olarak kaydedildi.
2026 yılının ilk sekiz ayında Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %4 artışla 12,73 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %9 artışla 5,02 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Türkiye'nin hurda ithalatı - Son 12 ay
ABD, Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en büyük hurda tedarikçisi konumunu korurken, bu ülkeden yapılan ithalat yıllık %7,2 artışla 2,48 milyon mt oldu. Ancak Ağustos ayında ABD kaynaklı ithalat yıllık %14,0 düşüşle 269.070 mt seviyesine geriledi. Böylece dönem toplamındaki artışın son ayda devam etmediği görüldü.
İngiltere, Ocak-Ağustos döneminde %4,3 artışla 1,50 milyon mt seviyesine ulaşan sevkiyatıyla Hollanda'yı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Ağustos ayında İngiltere'den ithalat yıllık %27 arttı. Hollanda'dan dönemlik ithalat ise %25,8 düşüşle 1,46 milyon mt oldu. 507.293 mt seviyesindeki azalma, tedarikçiler arasındaki en büyük tonaj kaybını oluşturdu. Ağustos ayında da Hollanda'dan ithalat %59,8 geriledi.
Romanya'dan ithalat %59,1 artışla 982.846 mt seviyesine yükselirken, 365.104 mt ile miktar bazındaki en büyük artış bu ülkede görüldü. Rusya'dan ithalat %31,8 artışla 691.175 mt oldu ve ülke altıncı sıraya yerleşti. Fransa ise %43,8 artışla 428.809 mt ile dokuzuncu sırada yer aldı. Litvanya'dan ithalat %15,7 artışla 646.635 mt, Bulgaristan'dan ithalat %110,6 artışla 250.814 mt oldu. Ağustos ayında Rusya ve Fransa'dan ithalat yıllık sırasıyla %87,7 ve %359,1 artarken, Litvanya'dan ithalat %17 düştü.
Türkiye'nin ilk sekiz ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanıyor:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Ağustos 2026
|Ocak-Ağustos 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Ağustos 2026
|Ağustos 2025
|Yıllık değişim
(%)
|ABD
|2.483.117
|2.315.467
|7,2
|269.070
|313.050
|-14,0
|İngiltere
|1.496.620
|1.434.359
|4,3
|224.022
|176.421
|27,0
|Hollanda
|1.455.643
|1.962.936
|-25,8
|87.300
|217.186
|-59,8
|Romanya
|982.846
|617.742
|59,1
|79.603
|73.697
|8,0
|Belçika
|940.922
|967.175
|-2,7
|121.623
|151.784
|-19,9
|Rusya
|691.175
|524.487
|31,8
|127.000
|67.645
|87,7
|Danimarka
|651.393
|639.618
|1,8
|5.909
|68.319
|-91,4
|Litvanya
|646.635
|558.828
|15,7
|30.498
|36.746
|-17,0
|Fransa
|428.809
|298.231
|43,8
|68.750
|14.976
|359,1
|Almanya
|423.775
|398.357
|6,4
|52.332
|-
|-