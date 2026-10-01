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Türkiye'nin hurda ithalatı Ağustos ayındaki yavaşlamaya rağmen 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %4 arttı

Perşembe, 01 Ekim 2026 13:46:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Ağustos ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %15,7 düşüş ve yıllık %0,5 artışla 1,40 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %18,6 düşüş ve yıllık %11,5 artışla 561,89 milyon $ olarak kaydedildi.

2026 yılının ilk sekiz ayında Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %4 artışla 12,73 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %9 artışla 5,02 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye'nin hurda ithalatı - Son 12 ay

ABD, Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en büyük hurda tedarikçisi konumunu korurken, bu ülkeden yapılan ithalat yıllık %7,2 artışla 2,48 milyon mt oldu. Ancak Ağustos ayında ABD kaynaklı ithalat yıllık %14,0 düşüşle 269.070 mt seviyesine geriledi. Böylece dönem toplamındaki artışın son ayda devam etmediği görüldü.

İngiltere, Ocak-Ağustos döneminde %4,3 artışla 1,50 milyon mt seviyesine ulaşan sevkiyatıyla Hollanda'yı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Ağustos ayında İngiltere'den ithalat yıllık %27 arttı. Hollanda'dan dönemlik ithalat ise %25,8 düşüşle 1,46 milyon mt oldu. 507.293 mt seviyesindeki azalma, tedarikçiler arasındaki en büyük tonaj kaybını oluşturdu. Ağustos ayında da Hollanda'dan ithalat %59,8 geriledi.

Romanya'dan ithalat %59,1 artışla 982.846 mt seviyesine yükselirken, 365.104 mt ile miktar bazındaki en büyük artış bu ülkede görüldü. Rusya'dan ithalat %31,8 artışla 691.175 mt oldu ve ülke altıncı sıraya yerleşti. Fransa ise %43,8 artışla 428.809 mt ile dokuzuncu sırada yer aldı. Litvanya'dan ithalat %15,7 artışla 646.635 mt, Bulgaristan'dan ithalat %110,6 artışla 250.814 mt oldu. Ağustos ayında Rusya ve Fransa'dan ithalat yıllık sırasıyla %87,7 ve %359,1 artarken, Litvanya'dan ithalat %17 düştü.

Türkiye'nin ilk sekiz ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanıyor:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Ağustos 2026 Ocak-Ağustos 2025 Yıllık değişim
(%)		 Ağustos 2026 Ağustos 2025 Yıllık değişim
(%)
ABD 2.483.117 2.315.467 7,2 269.070 313.050 -14,0
İngiltere 1.496.620 1.434.359 4,3 224.022 176.421 27,0
Hollanda 1.455.643 1.962.936 -25,8 87.300 217.186 -59,8
Romanya 982.846 617.742 59,1 79.603 73.697 8,0
Belçika 940.922 967.175 -2,7 121.623 151.784 -19,9
Rusya 691.175 524.487 31,8 127.000 67.645 87,7
Danimarka 651.393 639.618 1,8 5.909 68.319 -91,4
Litvanya 646.635 558.828 15,7 30.498 36.746 -17,0
Fransa 428.809 298.231 43,8 68.750 14.976 359,1
Almanya 423.775 398.357 6,4 52.332 - -

Türkiye'nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak-Ağustos 2026

Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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