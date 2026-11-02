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Türkiye'nin hurda ithalatı Eylül ayındaki düşüşe rağmen 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %2,4 arttı

Pazartesi, 02 Kasım 2026 11:28:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Eylül ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %10,3 artış ve yıllık %8,8 düşüşle 1,55 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %6,8 artış ve yıllık %2,7 düşüşle 599,78 milyon $ olarak kaydedildi.

2026 yılının ilk dokuz ayında Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %2,4 artışla 14,28 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %7,6 artışla 5,62 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye'nin hurda ithalatı - Son 12 ay

ABD, Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en büyük hurda tedarikçisi konumunu korurken, bu ülkeden yapılan ithalat yıllık %1,2 artışla 2,74 milyon mt oldu. Ancak Eylül ayında ABD kaynaklı ithalat yıllık %34,6 düşüşle 255.204 mt seviyesine gerileyerek lider tedarikçiden yapılan aylık alımların zayıfladığına işaret etti.

İngiltere, Ocak-Eylül döneminde %3,6 artışla 1,69 milyon mt seviyesine ulaşarak ikinci sıradaki yerini korudu. Hollanda'dan dönemlik ithalat ise %22,2 düşüşle 1,64 milyon mt oldu. Buna karşın Eylül ayında Hollanda'dan ithalat yıllık %29,0 artışla 182.732 mt seviyesine yükseldi.

Romanya'dan ithalat %55,6 artışla 1,10 milyon mt seviyesine yükselerek önde gelen tedarikçiler arasındaki en güçlü artışı kaydetti. Danimarka'dan ithalat %16,7 artışla 810.843 mt, Rusya'dan ithalat %21,7 artışla 801.748 mt ve Fransa'dan ithalat %32,9 artışla 476.343 mt oldu. Eylül ayında Danimarka'dan ithalat yıllık %188,1 artarken, Almanya'dan ithalat %63,2 geriledi.

Türkiye'nin ilk dokuz ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanıyor:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Eylül 2026 Ocak-Eylül 2025 Yıllık değişim
(%)		 Eylül 2026 Eylül 2025 Yıllık değişim
(%)
ABD 2.738.321 2.705.834 1,2 255.204 390.368 -34,6
İngiltere 1.685.151 1.625.911 3,6 188.524 191.552 -1,6
Hollanda 1.638.375 2.104.606 -22,2 182.732 141.669 29,0
Romanya 1.097.726 705.419 55,6 114.880 87.677 31,0
Belçika 1.078.969 1.076.349 0,2 138.047 109.174 26,4
Danimarka 810.843 694.955 16,7 159.450 55.337 188,1
Rusya 801.748 658.901 21,7 110.574 134.414 -17,7
Litvanya 768.044 676.044 13,6 121.409 117.215 3,6
Fransa 476.343 358.468 32,9 47.516 60.237 -21,1
Almanya 453.506 479.252 -5,4 29.731 80.895 -63,2

Türkiye'nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak-Eylül 2026

Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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