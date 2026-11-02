Türkiye'nin hurda ithalatı Eylül ayındaki düşüşe rağmen 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %2,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Eylül ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %10,3 artış ve yıllık %8,8 düşüşle 1,55 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %6,8 artış ve yıllık %2,7 düşüşle 599,78 milyon $ olarak kaydedildi.
2026 yılının ilk dokuz ayında Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %2,4 artışla 14,28 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %7,6 artışla 5,62 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Türkiye'nin hurda ithalatı - Son 12 ay
ABD, Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en büyük hurda tedarikçisi konumunu korurken, bu ülkeden yapılan ithalat yıllık %1,2 artışla 2,74 milyon mt oldu. Ancak Eylül ayında ABD kaynaklı ithalat yıllık %34,6 düşüşle 255.204 mt seviyesine gerileyerek lider tedarikçiden yapılan aylık alımların zayıfladığına işaret etti.
İngiltere, Ocak-Eylül döneminde %3,6 artışla 1,69 milyon mt seviyesine ulaşarak ikinci sıradaki yerini korudu. Hollanda'dan dönemlik ithalat ise %22,2 düşüşle 1,64 milyon mt oldu. Buna karşın Eylül ayında Hollanda'dan ithalat yıllık %29,0 artışla 182.732 mt seviyesine yükseldi.
Romanya'dan ithalat %55,6 artışla 1,10 milyon mt seviyesine yükselerek önde gelen tedarikçiler arasındaki en güçlü artışı kaydetti. Danimarka'dan ithalat %16,7 artışla 810.843 mt, Rusya'dan ithalat %21,7 artışla 801.748 mt ve Fransa'dan ithalat %32,9 artışla 476.343 mt oldu. Eylül ayında Danimarka'dan ithalat yıllık %188,1 artarken, Almanya'dan ithalat %63,2 geriledi.
Türkiye'nin ilk dokuz ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanıyor:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Eylül 2026
|Ocak-Eylül 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Eylül 2026
|Eylül 2025
|Yıllık değişim
(%)
|ABD
|2.738.321
|2.705.834
|1,2
|255.204
|390.368
|-34,6
|İngiltere
|1.685.151
|1.625.911
|3,6
|188.524
|191.552
|-1,6
|Hollanda
|1.638.375
|2.104.606
|-22,2
|182.732
|141.669
|29,0
|Romanya
|1.097.726
|705.419
|55,6
|114.880
|87.677
|31,0
|Belçika
|1.078.969
|1.076.349
|0,2
|138.047
|109.174
|26,4
|Danimarka
|810.843
|694.955
|16,7
|159.450
|55.337
|188,1
|Rusya
|801.748
|658.901
|21,7
|110.574
|134.414
|-17,7
|Litvanya
|768.044
|676.044
|13,6
|121.409
|117.215
|3,6
|Fransa
|476.343
|358.468
|32,9
|47.516
|60.237
|-21,1
|Almanya
|453.506
|479.252
|-5,4
|29.731
|80.895
|-63,2