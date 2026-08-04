ABD çıkışlı alımlardaki sert düşüşe rağmen Türkiye'nin hurda ithalatı Haziran 2026'da arttı, yılın ilk yarısında %3,1 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Haziran ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %7,1 ve yıllık %31,3 artışla 1,59 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %10,8 ve yıllık %44,6 artışla 657,72 milyon $ olarak kaydedildi.

2026 yılının ilk altı ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %3,1 artışla 9,67 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %5,8 artışla 3,76 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye'nin hurda ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %2,9 artışla 1,77 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD'yi Türkiye'ye yıllık %20 düşüşle 1,20 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %20,8 artışla 1,12 milyon mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Belçika, Haziran ayında yıllık %150,5 artışla 197.991 mt hurda tedarik ederek Türkiye'nin en büyük hurda tedarikçisi oldu. Belçika'yı yıllık %624,9 artışla 175.418 mt ile İngiltere ve yıllık %115,2 artışla 171.278 mt ile Rusya takip etti. Romanya'dan yapılan ithalat da yıllık %88,6 artışla 119.324 mt seviyesine yükselirken, Danimarka sevkiyatlarını neredeyse iki katına çıkararak 78.618 mt'a ulaştırdı. Buna karşılık, ABD Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en büyük hurda tedarikçisi olmaya devam etmesine rağmen Haziran ayında ABD kaynaklı ithalat yıllık %70,3 düşüşle 114.659 mt'a geriledi.

Genel olarak Haziran verileri, Türkiye'nin aylık hurda ithalatındaki artışın ağırlıklı olarak Avrupalı tedarikçiler ve Rusya'dan yapılan daha güçlü alımlarla desteklendiğini, ABD kaynaklı malzemedeki sert düşüşün ise artışı sınırladığını gösteriyor. Haziran ayındaki tonaj artışı, Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki hurda ithalatının yıllık %3,1 artışla 9,67 milyon mt'a yükselmesine de katkı sağladı.

Türkiye'nin Ocak-Haziran döneminde en fazla hurda ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2026 Ocak-Haziran 2025 Yıllık değişim

(%) Haziran 2026 Haziran 2025 Yıllık değişim

(%) ABD 1.773.096 1.722.946 2,9 114.659 386.445 -70,3 Hollanda 1.202.483 1.502.682 -20,0 132.960 131.666 1,0 İngiltere 1.116.764 924.294 20,8 175.418 24.200 624,9 Romanya 750.251 475.452 57,8 119.324 63.276 88,6 Belçika 738.666 740.864 -0,3 197.991 79.038 150,5 Danimarka 563.639 496.900 13,4 78.618 40.391 94,6 Rusya 479.562 356.843 34,4 171.278 79.576 115,2 Litvanya 453.370 486.106 -6,7 83.656 87.059 -3,9 Almanya 319.614 341.721 -6,5 80.124 78.954 1,5 Fransa 305.438 283.255 7,8 32.796 26.980 21,6

Türkiye'nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak-Haziran 2026