Türkiye’nin hurda ithalatı Temmuz ayında aylık %17,96 arttı

Çarşamba, 01 Eylül 2021 14:38:35 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’nin hurda ithalatı bu yılın Temmuz ayında bir kez daha aylık ve yıllık bazda artış gösterdi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin verilerine göre, ithalat hacmi yalnızca Temmuz ayında, aylık ortalama %17,96 artışla 2,40 milyon mt seviyesine çıktı. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, Türk üreticilerin nihai mamul ihracatının artış göstermesine ve deep sea hurda kargolarının teslimat sürelerinin uzatılmasına bağlı olarak piyasadaki beklentiler oldukça güçlü seyretti.

Söz konusu dönemde, Türkiye’nin hurda ithalat hacmi yıllık %26,5 artışla 15,27 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, yıllık %97,7 artarak 6,51 milyon $’ı aştı. Türkiye’nin Temmuz ayında yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin, %55,4 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %12,8 ve BDT’nin de %11,1 ile AB’yi takip ettiği görüldü. Türkiye’nin ABD’den yaptığı hurda ithalatı bu yılın ilk yedi ayında yıllık %23 düşüş gösterdiği görüldü.

Türkiye’nin Ocak-Temmuz döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:

Ocak-Temmuz döneminde ithal edilen tonaj (bin mt) Yıllık bazda değişim (%) ABD 1.954 -23 AB 8.468 +36,7 BDT 1.689 +27,8 İngiltere 1.600 +27,8 Diğer 1.562 +23,9 Toplam 15.274 +26,5

Ağustos ayı sevkiyatlı olarak yapılan bağlantı sayısının Temmuz ayı sevkiyatlı bağlantı sayısına benzer olması, yıllık bazda ise, kümülatif tonaj önceki yıllara kıyasla daha yüksek olduğu için artış göstermesi bekleniyor. Ülkenin hurda ithalatı, 2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde 13,98 milyon mt; 2020 yılının Ağustos ayında ise yaklaşık 1,88 milyon mt seviyelerinde kaydedilmişti.

Türkiye’nin 2020 ile 2021 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir: