Türkiye’nin hurda ithalatı Mart ayında aylık %46 arttı

Perşembe, 05 Mayıs 2022 15:44:31 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’nin hurda ithalatı bu yılın Mart ayında aylık bazda artarken, yıllık bazda düşüş gösterdi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yayımlanan verilere göre, ithalat hacmi söz konusu ayda aylık %46 artışla ve yıllık %7,2 düşüşle 2,07 milyon mt seviyesine kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde hurda ithalatı yıllık %3,2 artışla 6,51 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %17,4 artarak 2,91 milyar $ seviyesini aştı. Türkiye’nin söz konusu dönemde yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin %47,9 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %17,1 ve BDT’nin de %9,8 ile AB’yi takip ettiği görüldü.

Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Mart döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:

Ocak-Mart döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt) Yıllık bazda değişim (%) ABD 1.118 +61,2 AB 3.119 -13,7 BDT 641 -8 İngiltere 405 -46,3 Diğer 1.236 +121,9 Toplam 6.518 +3,2

Türkiye’nin 2021 ile 2022 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir: