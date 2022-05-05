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Türkiye’nin hurda ithalatı Mart ayında aylık %46 arttı

Perşembe, 05 Mayıs 2022 15:44:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye’nin hurda ithalatı bu yılın Mart ayında aylık bazda artarken, yıllık bazda düşüş gösterdi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yayımlanan verilere göre, ithalat hacmi söz konusu ayda aylık %46 artışla ve yıllık %7,2 düşüşle 2,07 milyon mt seviyesine kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde hurda ithalatı yıllık %3,2 artışla 6,51 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %17,4 artarak 2,91 milyar $ seviyesini aştı. Türkiye’nin söz konusu dönemde yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin %47,9 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %17,1 ve BDT’nin de %9,8 ile AB’yi takip ettiği görüldü.

Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Mart döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:

 

Ocak-Mart döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt)

Yıllık bazda değişim (%)

ABD

1.118

+61,2

AB

3.119

-13,7

BDT

641

-8

İngiltere

405

-46,3

Diğer

1.236

+121,9

Toplam

6.518

+3,2

Türkiye’nin 2021 ile 2022 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir:


Etiketler: hurda hammaddeler Türkiye Avrupa çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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