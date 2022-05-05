Türkiye’nin hurda ithalatı Mart ayında aylık %46 arttı

Türkiye’nin hurda ithalatı bu yılın Mart ayında aylık bazda artarken, yıllık bazda düşüş gösterdi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yayımlanan verilere göre, ithalat hacmi söz konusu ayda aylık %46 artışla ve yıllık %7,2 düşüşle 2,07 milyon mt seviyesine kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Mart döneminde hurda ithalatı yıllık %3,2 artışla 6,51 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %17,4 artarak 2,91 milyar $ seviyesini aştı. Türkiye’nin söz konusu dönemde yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin %47,9 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %17,1 ve BDT’nin de %9,8 ile AB’yi takip ettiği görüldü.
Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Mart döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:
|
|
Ocak-Mart döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt)
|
Yıllık bazda değişim (%)
|
ABD
|
1.118
|
+61,2
|
AB
|
3.119
|
-13,7
|
BDT
|
641
|
-8
|
İngiltere
|
405
|
-46,3
|
Diğer
|
1.236
|
+121,9
|
Toplam
|
6.518
|
+3,2
Türkiye’nin 2021 ile 2022 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir: