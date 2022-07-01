Türkiye’nin hurda ithalatı Mayıs ayında aylık %2,85 arttı

Cuma, 01 Temmuz 2022 13:59:44 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye’nin hurda ithalatı Mayıs ayında aylık %2,85 ve yıllık %10 artışla 2,23 milyon mt seviyesine kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde hurda ithalatı yıllık %1,4 düşüşle 8,68 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %15 artarak 4,10 milyar $ seviyesini aştı. Türkiye’nin söz konusu dönemde yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin %50,6 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %15,9 ve BDT’nin de %8,1 ile AB’yi takip ettiği görüldü. Öte yandan İngiltere, BDT ve AB’den yapılan hurda ithalatı geçtiğimiz yılın ilk dört ayına kıyasla sırasıyla %32,4, %14,9 ve %12,3 geriledi.

Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:

Ocak-Mayıs döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt) Yıllık bazda değişim (%) ABD 1.874 +25,2 AB 5.661 -6,6 BDT 777 -26,6 İngiltere 858 -33,4 Diğer 562 +193,6 Toplam 8.679 -1,4

Türkiye’nin 2021 ile 2022 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir: