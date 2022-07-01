Türkiye’nin hurda ithalatı Mayıs ayında aylık %2,85 arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye’nin hurda ithalatı Mayıs ayında aylık %2,85 ve yıllık %10 artışla 2,23 milyon mt seviyesine kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde hurda ithalatı yıllık %1,4 düşüşle 8,68 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %15 artarak 4,10 milyar $ seviyesini aştı. Türkiye’nin söz konusu dönemde yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin %50,6 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %15,9 ve BDT’nin de %8,1 ile AB’yi takip ettiği görüldü. Öte yandan İngiltere, BDT ve AB’den yapılan hurda ithalatı geçtiğimiz yılın ilk dört ayına kıyasla sırasıyla %32,4, %14,9 ve %12,3 geriledi.
Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:
|
|
Ocak-Mayıs döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt)
|
Yıllık bazda değişim (%)
|
ABD
|
1.874
|
+25,2
|
AB
|
5.661
|
-6,6
|
BDT
|
777
|
-26,6
|
İngiltere
|
858
|
-33,4
|
Diğer
|
562
|
+193,6
|
Toplam
|
8.679
|
-1,4
Türkiye’nin 2021 ile 2022 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir: