Türkiye’nin hurda ithalatı Aralık ayında aylık %11,18 arttı

Çarşamba, 02 Şubat 2022 15:03:35 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’nin hurda ithalatı Aralık ayında aylık ve yıllık bazda artış gösterdi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin verilerine göre, ithalat hacmi yalnızca Aralık ayında aylık yaklaşık %11,18 artışla 2,52 milyon mt seviyesine yükseldi.

Ocak-Aralık döneminde, Türkiye’nin hurda ithalat hacmi yıllık %11,5 artışla 25,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri yıllık %78,4 artarak 11,16 milyar $’ı aştı. Türkiye’nin söz konusu ayda yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin %52,2 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %15 ve BDT’nin de %10,6 ile AB’yi takip ettiği görüldü.

Türkiye’nin 2021 yılının Ocak-Aralık döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:

Ocak-Aralık döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt) Yıllık bazda değişim (%) ABD 3.768 -13,7 AB 13.099 +9,7 BDT 2.655 +8,8 İngiltere 2.357 +3,2 Diğer 3.193 +118,69 Toplam 25.072 +11,5

Ocak ayı sevkiyatlı olarak yapılan bağlantı sayısının Aralık ayı sevkiyatlı bağlantı sayısına kıyasla düşüş göstermesi bekleniyor. Türkiye’nin hurda ithalatı 2021 yılının Ocak ayında 1,98 milyon mt seviyesinde yer almıştı. Bu nedenle hurda ithalatının bu yıl içerisinde yıllık bazda artış göstermesi bekleniyor.

Türkiye’nin 2020 ile 2021 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir: