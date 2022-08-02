Veysel Yayan: İhracattaki artış beklentisi kredi sıkıntısıyla engelleniyor

Salı, 02 Ağustos 2022 10:58:18 (GMT+3) | İstanbul

Bloomberg HT’ye konuşan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan çelik sektörünün durumu ve stokçuluk tartışması hakkında yorum yaptı.

Stokçuluğun ekonominin iyiye gitmediğini gösterdiğini söyleyen Yayan, çelik sektöründe stok yapmanın riskli olduğunu, fiyatların düşmesine neden olacağını belirtti. Veysel Yayan 2008 yılında da böyle bir durumla karşılaştıklarını, söz konusu dönemde hurda fiyatlarının 750$/mt’dan bir ay içinde 130$/mt’a gerilediğini, şirketlerin zarara uğradığını hatırlattı. Bu yıl da aynı durumun yaşandığını söyleyen TÇÜD Genel Sekreteri, 680$/mt’a çıkan fiyatların 350$/mt seviyesine düştüğünü, stokların faaliyetleri durdurmadan ve risk oluşturmadan yapılması gerektiğini belirtti. Veysel Yayan bu duruma neden olan ekonomik şartların ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti.

İhracat yapan şirketlerin kredi bulmakta zorlandığını belirten Yayan, yüksek faizle bile kredi bulunamadığını ifade etti. Haziran ayında çelik üretiminin %13,1, ihracatın ise %18 düşüş gösterdiğini bildiren Veysel Yayan, bu yıl çelik üretimi ve ihracatında beklenen artışların ihracatın önündeki kredi sıkıntısıyla engellendiğini belirtti.