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Türkiye’nin hurda ithalatı Nisan ayında aylık %4,78 arttı

Çarşamba, 01 Haziran 2022 13:52:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye’nin hurda ithalatı bu yılın Nisan ayında hem aylık hem de yıllık bazda artış kaydetti. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yayımlanan verilere göre, ithalat hacmi söz konusu ayda aylık %4,78 ve yıllık %12,57 artışla 2,17 milyon mt seviyesine kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde hurda ithalatı yıllık %1,4 düşüşle 8,68 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %15 artarak 4,10 milyar $ seviyesini aştı. Türkiye’nin söz konusu dönemde yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin %50,6 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %15,9 ve BDT’nin de %8,1 ile AB’yi takip ettiği görüldü. Öte yandan İngiltere, BDT ve AB’den yapılan hurda ithalatı geçtiğimiz yılın ilk dört ayına kıyasla sırasıyla %32,4, %14,9 ve %12,3 geriledi.

Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:

 

Ocak-Nisan döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt)

Yıllık bazda değişim (%)

ABD

1.381

+11,3

AB

4.389

-12,3

BDT

705

-14,9

İngiltere

690

-32,4

Diğer

1.514

+114,6

Toplam

8.679

-1,4

Türkiye’nin 2021 ile 2022 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir:


Etiketler: Hurda hammaddeler Türkiye Avrupa çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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