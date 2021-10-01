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Türkiye’nin hurda ithalatı Ağustos ayında aylık %16,53 düştü

Cuma, 01 Ekim 2021 14:33:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye’nin hurda ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık bazda düşerken, yıllık bazda artış göstermeye devam etti.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin verilerine göre, ithalat hacmi yalnızca Ağustos ayında, aylık ortalama %16,53 düşüşle 2 milyon mt seviyesine geriledi. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, Türk üreticilerin yaptığı ihracatın düşmesi sonucunda piyasadaki beklentiler kötüleşti ve ithal hurda alım fiyatları da olumsuz etkilendi.

Söz konusu dönemde, Türkiye’nin hurda ithalat hacmi yıllık %23,6 artışla 17,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, yıllık %97,3 artarak 7,49 milyon $’ı aştı. Türkiye’nin Ağustos ayında yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin, %53,8 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %12,9 ve BDT’nin de %11,7 ile AB’yi takip ettiği görüldü.

Türkiye’nin Ocak-Ağustos döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:

 

Ocak-Ağustos döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt)

Yıllık bazda değişim (%)

ABD

2.229

-23,4

AB

9.298

+28,9

BDT

2.018

+231,8

İngiltere

1.788

+28,5

Diğer

1.949

+24,7

Toplam

17.282

+23,6

Eylül ayı sevkiyatlı olarak yapılan bağlantı sayısının, Ağustos ayı sevkiyatlı bağlantı sayısına kıyasla düşük olması; kümülatif tonajın, önceki yıllara kıyasla daha yüksek olmasına bağlı olarak yıllık bazda ise artış göstermesi bekleniyor. Ülkenin hurda ithalatı, 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde 16,16 milyon mt; 2020 yılının Eylül ayında ise yaklaşık 2,81 milyon mt seviyelerinde kaydedilmişti.

Türkiye’nin 2020 ile 2021 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir:


Etiketler: Avrupa  hurda  çelik üretimi  Türkiye  hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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