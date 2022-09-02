Türkiye’nin hurda ithalatı Temmuz ayında aylık %13,8 düştü

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye’nin hurda ithalatı Temmuz ayında aylık %13,8 ve yıllık %42,9 düşüşle 1,37 milyon mt seviyesine kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde hurda ithalatı yıllık %21,5 düşüşle 13,88 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %8,1 düşerek 7,03 milyar $ seviyesinde yer aldı. Türkiye’nin söz konusu dönemde yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin %50,7 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %18,8 ve İngiltere’nin de %9,3 ile AB’yi takip ettiği görüldü. Öte yandan BDT, İngiltere ve AB’den yapılan hurda ithalatı geçtiğimiz yılın ilk yedi ayına kıyasla sırasıyla %58,9, %28,3 ve %28,4 geriledi.
Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:
|
|
Ocak-Temmuz döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt)
|
Yıllık bazda değişim (%)
|
ABD
|
2.612
|
+22,4
|
AB
|
7.034
|
-28,4
|
BDT
|
844
|
-58,9
|
İngiltere
|
1.293
|
-28,3
|
Diğer
|
623
|
+11,5
|
Toplam
|
13.885
|
-21,5
Türkiye’nin 2021 ile 2022 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir: