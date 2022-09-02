Türkiye’nin hurda ithalatı Temmuz ayında aylık %13,8 düştü

Cuma, 02 Eylül 2022 10:10:47 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye’nin hurda ithalatı Temmuz ayında aylık %13,8 ve yıllık %42,9 düşüşle 1,37 milyon mt seviyesine kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde hurda ithalatı yıllık %21,5 düşüşle 13,88 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %8,1 düşerek 7,03 milyar $ seviyesinde yer aldı. Türkiye’nin söz konusu dönemde yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin %50,7 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %18,8 ve İngiltere’nin de %9,3 ile AB’yi takip ettiği görüldü. Öte yandan BDT, İngiltere ve AB’den yapılan hurda ithalatı geçtiğimiz yılın ilk yedi ayına kıyasla sırasıyla %58,9, %28,3 ve %28,4 geriledi.

Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:

Ocak-Temmuz döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt) Yıllık bazda değişim (%) ABD 2.612 +22,4 AB 7.034 -28,4 BDT 844 -58,9 İngiltere 1.293 -28,3 Diğer 623 +11,5 Toplam 13.885 -21,5

Türkiye’nin 2021 ile 2022 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir: