﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin hurda ithalatı Temmuz ayında aylık %13,8 düştü

Cuma, 02 Eylül 2022 10:10:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye’nin hurda ithalatı Temmuz ayında aylık %13,8 ve yıllık %42,9 düşüşle 1,37 milyon mt seviyesine kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde hurda ithalatı yıllık %21,5 düşüşle 13,88 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %8,1 düşerek 7,03 milyar $ seviyesinde yer aldı. Türkiye’nin söz konusu dönemde yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin %50,7 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %18,8 ve İngiltere’nin de %9,3 ile AB’yi takip ettiği görüldü. Öte yandan BDT, İngiltere ve AB’den yapılan hurda ithalatı geçtiğimiz yılın ilk yedi ayına kıyasla sırasıyla %58,9, %28,3 ve %28,4 geriledi.

Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:

 

Ocak-Temmuz döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt)

Yıllık bazda değişim (%)

ABD

2.612

+22,4

AB

7.034

-28,4

BDT

844

-58,9

İngiltere

1.293

-28,3

Diğer

623

+11,5

Toplam

13.885

-21,5

Türkiye’nin 2021 ile 2022 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir:


Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Haftanın sonunda Türkiye ithal hurda piyasası sert biçimde düştü

02 Eyl | Hurda ve Hammadde

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye’de ithal hurda fiyatları haftanın sonunda sertçe düştü, Asya halen yükselişte

02 Eyl | Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasası genel olarak yatay seyretti

02 Eyl | Hurda ve Hammadde

Bangladeş ithal hurda piyasasında alımlar durgun, konteyner bazlı hurda fiyatları düştü

02 Eyl | Hurda ve Hammadde

Tayvan Japonya çıkışlı hurda fiyatlarının daha hızlı artması nedeniyle ABD çıkışlı hurdaya yöneldi

02 Eyl | Hurda ve Hammadde

KPMG Türkiye: Hurda ticaretine getirilmesi beklenen kısıtlamalar Türkiye’nin rekabet gücünü olumsuz etkileyebilir

02 Eyl | Çelik Haberler

ABD’de Eylül ayı hurda fiyatlarına yönelik beklentiler sürekli değişiyor

02 Eyl | Hurda ve Hammadde

Philadelphia’da rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 hurda fiyatları

01 Eyl | Hurda ve Hammadde

Türkiye ithal hurda piyasasında yeni bağlantılar, görünüm değişim eşiğinde

01 Eyl | Hurda ve Hammadde

Polonya’da yerel hurda fiyatları sabit

01 Eyl | Hurda ve Hammadde