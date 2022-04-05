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Türkiye’nin hurda ithalatı Şubat ayında aylık %24,1 düştü

Salı, 05 Nisan 2022 15:16:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye’nin hurda ithalatı Şubat ayında aylık ve yıllık bazda düşüş gösterdi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin verilerine göre, ithalat hacmi Şubat ayında aylık %24,1 ve yıllık ise %7,6 düşüşle 1,92 milyon mt seviyesine geriledi.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin hurda ithalatı yıllık %8,9 artışla 4,45 milyon mt, bu ithalatın değeri ise yıllık %25,9 artarak 1,91 milyar $ seviyesinde yer aldı. Türkiye’nin söz konusu dönemde yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin %45,5 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %13,6 ve BDT’nin de %12,9 ile AB’yi takip ettiği görüldü.

Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:

 

Ocak-Şubat döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt)

Yıllık bazda değişim (%)

ABD

606

+28,9

AB

2.021

-13,3

BDT

573

+30,2

İngiltere

328

-25,5

Diğer

919

+485,3

Toplam

4.447

+8,9

Türkiye’nin 2021 ile 2022 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir:


Etiketler: hurda hammaddeler Türkiye Avrupa ith/ihr istatistikleri 

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