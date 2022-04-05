Türkiye’nin hurda ithalatı Şubat ayında aylık %24,1 düştü

Türkiye’nin hurda ithalatı Şubat ayında aylık ve yıllık bazda düşüş gösterdi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin verilerine göre, ithalat hacmi Şubat ayında aylık %24,1 ve yıllık ise %7,6 düşüşle 1,92 milyon mt seviyesine geriledi.
Bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin hurda ithalatı yıllık %8,9 artışla 4,45 milyon mt, bu ithalatın değeri ise yıllık %25,9 artarak 1,91 milyar $ seviyesinde yer aldı. Türkiye’nin söz konusu dönemde yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin %45,5 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %13,6 ve BDT’nin de %12,9 ile AB’yi takip ettiği görüldü.
Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:
|
|
Ocak-Şubat döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt)
|
Yıllık bazda değişim (%)
|
ABD
|
606
|
+28,9
|
AB
|
2.021
|
-13,3
|
BDT
|
573
|
+30,2
|
İngiltere
|
328
|
-25,5
|
Diğer
|
919
|
+485,3
|
Toplam
|
4.447
|
+8,9
Türkiye’nin 2021 ile 2022 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir: