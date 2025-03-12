Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak’ta %20,2 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %20,2 düşüşle 1,48 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de yıllık %25,9 düşüşle 554,69 milyon $ olarak kaydedildi.
Türkiye’nin hurda ithalatı - Ocak 2025
Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %7,4 düşüşle 253.813 mt hurda ithalatı yapılan Hollanda oldu. Hollanda’yı Türkiye'ye yıllık %64,6 artışla 205.777 mt hurda ihraç eden İngiltere ve %58,7 düşüşle 147.185 mt mt hurda ihraç eden ABD takip etti.
Türkiye'nin Ocak ayında en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak 2025
|Ocak 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Hollanda
|253.813
|274.205
|-7,4
|İngiltere
|205.777
|124.999
|64,6
|ABD
|147.185
|356.254
|-58,7
|Danimarka
|118.926
|76.026
|56,4
|Belçika
|79.233
|240.912
|-67,1
|Polonya
|76.507
|23.184
|230
|Rusya
|71.300
|51.709
|37,9
|Venezuela
|65.425
|-
|-
|Finlandiya
|64.593
|58.667
|10,1
|Romanya
|56.222
|100.523
|-44,1