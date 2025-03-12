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Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak’ta %20,2 geriledi

Çarşamba, 12 Mart 2025 11:56:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %20,2 düşüşle 1,48 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de yıllık %25,9 düşüşle 554,69 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin hurda ithalatı - Ocak 2025

Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %7,4 düşüşle 253.813 mt hurda ithalatı yapılan Hollanda oldu. Hollanda’yı Türkiye'ye yıllık %64,6 artışla 205.777 mt hurda ihraç eden İngiltere ve %58,7 düşüşle 147.185 mt mt hurda ihraç eden ABD takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)  
 Ocak 2025Ocak 2024Yıllık değişim
(%)
Hollanda253.813274.205-7,4
İngiltere205.777124.99964,6
ABD147.185356.254-58,7
Danimarka118.92676.02656,4
Belçika79.233240.912-67,1
Polonya76.50723.184230
Rusya71.30051.70937,9
Venezuela65.425--
Finlandiya64.59358.66710,1
Romanya56.222100.523-44,1

Türkiye’nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak 2025


Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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