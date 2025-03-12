Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak’ta %20,2 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %20,2 düşüşle 1,48 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de yıllık %25,9 düşüşle 554,69 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin hurda ithalatı - Ocak 2025

Aynı ayda, Türkiye 'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %7,4 düşüşle 253.813 mt hurda ithalatı yapılan Hollanda oldu. Hollanda’yı Türkiye 'ye yıllık %64,6 artışla 205.777 mt hurda ihraç eden İngiltere ve %58,7 düşüşle 147.185 mt mt hurda ihraç eden ABD takip etti.

Türkiye 'nin Ocak ayında en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2025 Ocak 2024 Yıllık değişim

(%) Hollanda 253.813 274.205 -7,4 İngiltere 205.777 124.999 64,6 ABD 147.185 356.254 -58,7 Danimarka 118.926 76.026 56,4 Belçika 79.233 240.912 -67,1 Polonya 76.507 23.184 230 Rusya 71.300 51.709 37,9 Venezuela 65.425 - - Finlandiya 64.593 58.667 10,1 Romanya 56.222 100.523 -44,1

Türkiye’nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak 2025