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Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %0,5 yükseldi

Çarşamba, 04 Eylül 2024 11:41:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %20,5 artış ve yıllık %15,4 düşüşle 1,59 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de yıllık %12,4 düşüş ve aylık %20,1 artışla 656,41 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %0,5 artışla 11,55 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %2,1 artışla 4,90 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %5,5 düşüşle 2,47 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %13,1 artışla 1,45 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %53,6 artışla 1,36 milyon mt mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye'nin ilk yedi ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2023

Ocak-Temmuz 2024

Yıllık değişim
(%)

Temmuz 2023

Temmuz 2024

Yıllık değişim

 (%)

ABD

2.609.692

2.466.951

-5,5

620.127

345.201

-44,3

Hollanda

1.279.644

1.447.781

13,1

190.716

135.984

-28,7

İngiltere

883.908

1.357.340

53,6

150.469

250.978

66,8

Belçika

1.101.916

751.431

-31,8

141.732

102.057

-28

Danimarka

470.992

580.019

23,1

29.110

79.760

174

Litvanya

499.482

569.558

14

114.915

88.005

-23,4

Romanya

592.526

530.178

-10,5

108.375

77.389

-28,6

Almanya

505.402

399.058

-21

83.429

30.628

-63,3

Fransa

357.573

358.791

0,3

65.001

41.375

-36,3

Rusya

224.361

355.323

58,4

73.650

78179

6,1

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok hurda ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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