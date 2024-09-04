Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %0,5 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %20,5 artış ve yıllık %15,4 düşüşle 1,59 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de yıllık %12,4 düşüş ve aylık %20,1 artışla 656,41 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %0,5 artışla 11,55 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %2,1 artışla 4,90 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %5,5 düşüşle 2,47 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %13,1 artışla 1,45 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %53,6 artışla 1,36 milyon mt mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.
Türkiye'nin ilk yedi ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Temmuz 2023
|
Ocak-Temmuz 2024
|
Yıllık değişim
|
Temmuz 2023
|
Temmuz 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
ABD
|
2.609.692
|
2.466.951
|
-5,5
|
620.127
|
345.201
|
-44,3
|
Hollanda
|
1.279.644
|
1.447.781
|
13,1
|
190.716
|
135.984
|
-28,7
|
İngiltere
|
883.908
|
1.357.340
|
53,6
|
150.469
|
250.978
|
66,8
|
Belçika
|
1.101.916
|
751.431
|
-31,8
|
141.732
|
102.057
|
-28
|
Danimarka
|
470.992
|
580.019
|
23,1
|
29.110
|
79.760
|
174
|
Litvanya
|
499.482
|
569.558
|
14
|
114.915
|
88.005
|
-23,4
|
Romanya
|
592.526
|
530.178
|
-10,5
|
108.375
|
77.389
|
-28,6
|
Almanya
|
505.402
|
399.058
|
-21
|
83.429
|
30.628
|
-63,3
|
Fransa
|
357.573
|
358.791
|
0,3
|
65.001
|
41.375
|
-36,3
|
Rusya
|
224.361
|
355.323
|
58,4
|
73.650
|
78179
|
6,1
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok hurda ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: