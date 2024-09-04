Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %0,5 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %20,5 artış ve yıllık %15,4 düşüşle 1,59 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de yıllık %12,4 düşüş ve aylık %20,1 artışla 656,41 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye 'nin hurda ithalatı yıllık %0,5 artışla 11,55 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %2,1 artışla 4,90 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde, Türkiye 'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %5,5 düşüşle 2,47 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye 'ye yıllık %13,1 artışla 1,45 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %53,6 artışla 1,36 milyon mt mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye 'nin ilk yedi ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2023 Ocak-Temmuz 2024 Yıllık değişim

(%) Temmuz 2023 Temmuz 2024 Yıllık değişim (%) ABD 2.609.692 2.466.951 -5,5 620.127 345.201 -44,3 Hollanda 1.279.644 1.447.781 13,1 190.716 135.984 -28,7 İngiltere 883.908 1.357.340 53,6 150.469 250.978 66,8 Belçika 1.101.916 751.431 -31,8 141.732 102.057 -28 Danimarka 470.992 580.019 23,1 29.110 79.760 174 Litvanya 499.482 569.558 14 114.915 88.005 -23,4 Romanya 592.526 530.178 -10,5 108.375 77.389 -28,6 Almanya 505.402 399.058 -21 83.429 30.628 -63,3 Fransa 357.573 358.791 0,3 65.001 41.375 -36,3 Rusya 224.361 355.323 58,4 73.650 78179 6,1