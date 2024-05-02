Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Mart döneminde %7,8 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %13 artış ve yıllık %21,5 düşüşle 1,84 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de yıllık %13,7 artış, aylık ise %17,6 düşüşle 822,98 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %7,8 artışla 5,31 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %15,1 artışla 1,99 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %5,2 artışla 1 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %45 artışla 803.756 mt hurda ihraç eden Hollanda ve %18,1 artışla 576.724 mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.
Türkiye'nin ilk üç ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mart 2023
|
Ocak-Mart 2024
|
Yıllık değişim
|
Mart 2023
|
Mart 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
ABD
|
958.925
|
1.009.108
|
5,2
|
432.516
|
471.914
|
9,1
|
Hollanda
|
554.413
|
803.756
|
45
|
257.919
|
220.469
|
-14,5
|
İngiltere
|
488.343
|
576.724
|
18,1
|
311.666
|
278.765
|
-10,6
|
Belçika
|
508.751
|
441.315
|
-13,3
|
294.735
|
39.962
|
-86,4
|
Litvanya
|
216.721
|
288.965
|
33,3
|
99.083
|
45.897
|
-53,7
|
Danimarka
|
213.988
|
286.033
|
33,7
|
147.343
|
143.643
|
-2,5
|
Romanya
|
284.699
|
233.850
|
-17,9
|
91.580
|
56.291
|
-38,5
|
Almanya
|
167.965
|
185.079
|
10,2
|
80.893
|
75.413
|
-6,8
|
Fransa
|
160.896
|
159.889
|
-0,6
|
91.505
|
20.129
|
-78
|
İtalya
|
102.294
|
147.833
|
44,5
|
34.808
|
53.060
|
52,4
Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok hurda ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir.