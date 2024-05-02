﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Mart döneminde %7,8 yükseldi

Perşembe, 02 Mayıs 2024 13:41:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %13 artış ve yıllık %21,5 düşüşle 1,84 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de yıllık %13,7 artış, aylık ise %17,6 düşüşle 822,98 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %7,8 artışla 5,31 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %15,1 artışla 1,99 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %5,2 artışla 1 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %45 artışla 803.756 mt hurda ihraç eden Hollanda ve %18,1 artışla 576.724 mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye'nin ilk üç ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2023

Ocak-Mart 2024

Yıllık değişim
(%)

Mart 2023

Mart 2024

Yıllık değişim

 (%)

ABD

958.925

1.009.108

5,2

432.516

471.914

9,1

Hollanda

554.413

803.756

45

257.919

220.469

-14,5

İngiltere

488.343

576.724

18,1

311.666

278.765

-10,6

Belçika

508.751

441.315

-13,3

294.735

39.962

-86,4

Litvanya

216.721

288.965

33,3

99.083

45.897

-53,7

Danimarka

213.988

286.033

33,7

147.343

143.643

-2,5

Romanya

284.699

233.850

-17,9

91.580

56.291

-38,5

Almanya

167.965

185.079

10,2

80.893

75.413

-6,8

Fransa

160.896

159.889

-0,6

91.505

20.129

-78

İtalya

102.294

147.833

44,5

34.808

53.060

52,4

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok hurda ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Pakistan’da ithal hurda fiyatları çoğunlukla yatay seyrederken karşı teklifler gevşedi

02 May | Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyatları alımların yavaşlamasıyla hafifçe düştü

02 May | Hurda ve Hammadde

IREPAS hammadde tedarikçileri komitesi: Piyasa toparlanma konusunda iyimser

30 Nis | Çelik Haberler

Somanath Tripathy: Hindistan’da toplam hurda tüketiminin bu yıl 35,6 milyon mt’a çıkması bekleniyor

29 Nis | Çelik Haberler

Boston’da rıhtımda teslim P&S kalite hurda fiyatları

29 Nis | Hurda ve Hammadde

Kazakistan’ın hurda ihracat yasağı devam edecek

29 Nis | Çelik Haberler

ABD’de Mayıs ayı hurda fiyatlarının yatay seyretmesi veya hafifçe artması bekleniyor

29 Nis | Hurda ve Hammadde

Meksika’da yerel hurda fiyatları - 17. Hafta, 2024

29 Nis | Hurda ve Hammadde

Boston’da rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları

29 Nis | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de yerel hurda fiyatları değişmedi

26 Nis | Hurda ve Hammadde