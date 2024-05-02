Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Mart döneminde %7,8 yükseldi

Perşembe, 02 Mayıs 2024 13:41:16 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %13 artış ve yıllık %21,5 düşüşle 1,84 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de yıllık %13,7 artış, aylık ise %17,6 düşüşle 822,98 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %7,8 artışla 5,31 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %15,1 artışla 1,99 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %5,2 artışla 1 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %45 artışla 803.756 mt hurda ihraç eden Hollanda ve %18,1 artışla 576.724 mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye'nin ilk üç ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2023 Ocak-Mart 2024 Yıllık değişim

(%) Mart 2023 Mart 2024 Yıllık değişim (%) ABD 958.925 1.009.108 5,2 432.516 471.914 9,1 Hollanda 554.413 803.756 45 257.919 220.469 -14,5 İngiltere 488.343 576.724 18,1 311.666 278.765 -10,6 Belçika 508.751 441.315 -13,3 294.735 39.962 -86,4 Litvanya 216.721 288.965 33,3 99.083 45.897 -53,7 Danimarka 213.988 286.033 33,7 147.343 143.643 -2,5 Romanya 284.699 233.850 -17,9 91.580 56.291 -38,5 Almanya 167.965 185.079 10,2 80.893 75.413 -6,8 Fransa 160.896 159.889 -0,6 91.505 20.129 -78 İtalya 102.294 147.833 44,5 34.808 53.060 52,4

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok hurda ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir.