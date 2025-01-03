Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Kasım döneminde %6,2 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %19,9 ve yıllık %13,3 artışla 1,76 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %19,1 ve yıllık %16,3 artışla 700,44 milyon $ olarak kaydedildi.
2024 yılının ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %6,2 artışla 18,18 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %9,1 artışla 7,59 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %3,3 artışla 4,23 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %31,5 artışla 2,53 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %63,3 artışla 1,97 milyon mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.
Türkiye'nin ilk on bir ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2023
|
Ocak-Kasım 2024
|
Yıllık değişim
|
Kasım 2023
|
Kasım 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
ABD
|
4.092.969
|
4.227.947
|
3,3
|
462.315
|
355.202
|
-23,2
|
Hollanda
|
1.921.375
|
2.526.003
|
31,5
|
151.052
|
297.791
|
97,1
|
İngiltere
|
1.206.238
|
1.970.349
|
63,3
|
37.230
|
197.198
|
429,7
|
Belçika
|
1.429.215
|
1.141.898
|
-20,1
|
40.332
|
194.573
|
382,4
|
Litvanya
|
753.259
|
933.683
|
24
|
114.273
|
83.252
|
-27,1
|
Danimarka
|
857.839
|
845.693
|
-1,4
|
84.470
|
107.774
|
27,6
|
Romanya
|
895.986
|
808.573
|
-9,8
|
88.054
|
63.703
|
-27,7
|
Almanya
|
750.608
|
587.409
|
-21,7
|
74.515
|
56.761
|
-23,8
|
Rusya
|
422.755
|
555.773
|
31,5
|
74.504
|
85.111
|
14,2
|
Venezuela
|
581.221
|
526.386
|
-9,4
|
40.979
|
42.899
|
4,7
Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok hurda ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: