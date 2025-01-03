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Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Kasım döneminde %6,2 yükseldi

Cuma, 03 Ocak 2025 13:48:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %19,9 ve yıllık %13,3 artışla 1,76 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %19,1 ve yıllık %16,3 artışla 700,44 milyon $ olarak kaydedildi.

2024 yılının ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %6,2 artışla 18,18 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %9,1 artışla 7,59 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %3,3 artışla 4,23 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %31,5 artışla 2,53 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %63,3 artışla 1,97 milyon mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye'nin ilk on bir ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2023

Ocak-Kasım 2024

Yıllık değişim
(%)

Kasım 2023

Kasım 2024

Yıllık değişim

 (%)

ABD

4.092.969

4.227.947

3,3

462.315

355.202

-23,2

Hollanda

1.921.375

2.526.003

31,5

151.052

297.791

97,1

İngiltere

1.206.238

1.970.349

63,3

37.230

197.198

429,7

Belçika

1.429.215

1.141.898

-20,1

40.332

194.573

382,4

Litvanya

753.259

933.683

24

114.273

83.252

-27,1

Danimarka

857.839

845.693

-1,4

84.470

107.774

27,6

Romanya

895.986

808.573

-9,8

88.054

63.703

-27,7

Almanya

750.608

587.409

-21,7

74.515

56.761

-23,8

Rusya

422.755

555.773

31,5

74.504

85.111

14,2

Venezuela

581.221

526.386

-9,4

40.979

42.899

4,7

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok hurda ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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