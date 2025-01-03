Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Kasım döneminde %6,2 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %19,9 ve yıllık %13,3 artışla 1,76 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %19,1 ve yıllık %16,3 artışla 700,44 milyon $ olarak kaydedildi.

2024 yılının ilk on bir ayında ise, Türkiye 'nin hurda ithalatı yıllık %6,2 artışla 18,18 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %9,1 artışla 7,59 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde, Türkiye 'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %3,3 artışla 4,23 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye 'ye yıllık %31,5 artışla 2,53 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %63,3 artışla 1,97 milyon mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye 'nin ilk on bir ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2023 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim

(%) Kasım 2023 Kasım 2024 Yıllık değişim (%) ABD 4.092.969 4.227.947 3,3 462.315 355.202 -23,2 Hollanda 1.921.375 2.526.003 31,5 151.052 297.791 97,1 İngiltere 1.206.238 1.970.349 63,3 37.230 197.198 429,7 Belçika 1.429.215 1.141.898 -20,1 40.332 194.573 382,4 Litvanya 753.259 933.683 24 114.273 83.252 -27,1 Danimarka 857.839 845.693 -1,4 84.470 107.774 27,6 Romanya 895.986 808.573 -9,8 88.054 63.703 -27,7 Almanya 750.608 587.409 -21,7 74.515 56.761 -23,8 Rusya 422.755 555.773 31,5 74.504 85.111 14,2 Venezuela 581.221 526.386 -9,4 40.979 42.899 4,7