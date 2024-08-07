Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Haziran döneminde %3,6 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %26,3 düşüş ve yıllık %8,3 artışla 1,32 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de yıllık %26,7 düşüş ve aylık %5,6 artışla 546,76 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk altı ayında ise, Türkiye 'nin hurda ithalatı yıllık %3,6 artışla 9,95 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %4,8 artışla 4,24 milyar $ seviyesinde yer aldı

Aynı dönemde, Türkiye 'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %6,6 artışla 2,12 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye 'ye yıllık %20,5 artışla 1,31 mlyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %50,8 artışla 1,11 milyon mt mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye 'nin ilk altı ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2023 Ocak-Haziran 2024 Yıllık değişim

(%) Haziran 2023 Haziran 2024 Yıllık değişim (%) ABD 1.989.565 2.121.690 6,6 245.883 352.899 43,5 Hollanda 1.088.928 1.311.713 20,5 107.514 87.607 -18,5 İngiltere 733.439 1.106.349 50,8 23.362 125.151 435,7 Belçika 960.184 649.287 -32,4 144.571 90.469 -37,4 Danimarka 441.882 500.259 13,2 54.314 49.582 -8,7 Litvanya 384.567 481.552 25,2 39.686 72.431 82,5 Romanya 484.150 452.895 -6,5 61.114 81.609 33,5 Almanya 421.972 368.430 -12,7 57.521 55.551 -3,4 Fransa 292.571 317.410 8,5 20.910 28.284 35,3 Rusya 150.711 247.387 64,1 89.360 103.952 16,3