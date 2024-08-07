Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Haziran döneminde %3,6 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %26,3 düşüş ve yıllık %8,3 artışla 1,32 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de yıllık %26,7 düşüş ve aylık %5,6 artışla 546,76 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk altı ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %3,6 artışla 9,95 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %4,8 artışla 4,24 milyar $ seviyesinde yer aldı
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %6,6 artışla 2,12 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %20,5 artışla 1,31 mlyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %50,8 artışla 1,11 milyon mt mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.
Türkiye'nin ilk altı ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2023
|
Ocak-Haziran 2024
|
Yıllık değişim
|
Haziran 2023
|
Haziran 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
ABD
|
1.989.565
|
2.121.690
|
6,6
|
245.883
|
352.899
|
43,5
|
Hollanda
|
1.088.928
|
1.311.713
|
20,5
|
107.514
|
87.607
|
-18,5
|
İngiltere
|
733.439
|
1.106.349
|
50,8
|
23.362
|
125.151
|
435,7
|
Belçika
|
960.184
|
649.287
|
-32,4
|
144.571
|
90.469
|
-37,4
|
Danimarka
|
441.882
|
500.259
|
13,2
|
54.314
|
49.582
|
-8,7
|
Litvanya
|
384.567
|
481.552
|
25,2
|
39.686
|
72.431
|
82,5
|
Romanya
|
484.150
|
452.895
|
-6,5
|
61.114
|
81.609
|
33,5
|
Almanya
|
421.972
|
368.430
|
-12,7
|
57.521
|
55.551
|
-3,4
|
Fransa
|
292.571
|
317.410
|
8,5
|
20.910
|
28.284
|
35,3
|
Rusya
|
150.711
|
247.387
|
64,1
|
89.360
|
103.952
|
16,3
Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok hurda ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: