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Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Haziran döneminde %3,6 yükseldi

Çarşamba, 07 Ağustos 2024 10:33:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %26,3 düşüş ve yıllık %8,3 artışla 1,32 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de yıllık %26,7 düşüş ve aylık %5,6 artışla 546,76 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk altı ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %3,6 artışla 9,95 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %4,8 artışla 4,24 milyar $ seviyesinde yer aldı

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %6,6 artışla 2,12 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %20,5 artışla 1,31 mlyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %50,8 artışla 1,11 milyon mt mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye'nin ilk altı ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2023

Ocak-Haziran 2024

Yıllık değişim
(%)

Haziran 2023

Haziran 2024

Yıllık değişim

 (%)

ABD

1.989.565

2.121.690

6,6

245.883

352.899

43,5

Hollanda

1.088.928

1.311.713

20,5

107.514

87.607

-18,5

İngiltere

733.439

1.106.349

50,8

23.362

125.151

435,7

Belçika

960.184

649.287

-32,4

144.571

90.469

-37,4

Danimarka

441.882

500.259

13,2

54.314

49.582

-8,7

Litvanya

384.567

481.552

25,2

39.686

72.431

82,5

Romanya

484.150

452.895

-6,5

61.114

81.609

33,5

Almanya

421.972

368.430

-12,7

57.521

55.551

-3,4

Fransa

292.571

317.410

8,5

20.910

28.284

35,3

Rusya

150.711

247.387

64,1

89.360

103.952

16,3

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok hurda ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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