Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Eylül döneminde %6,3 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %26,8 düşüş ve yıllık %34,8 artışla 1,44 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %26,7 düşüş ve yıllık %49,7 artışla 591,78 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye 'nin hurda ithalatı yıllık %6,3 artışla 14,96 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %8,9 artışla 6,30 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde, Türkiye 'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %5,1 artışla 3,41 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye 'ye yıllık %33,9 artışla 2,03 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %44,5 artışla 1,61 milyon mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye 'nin ilk dokuz ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2023 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim

(%) Eylül 2023 Eylül 2024 Yıllık değişim (%) ABD 3.247.047 3.411.052 5,1 300.138 474.382 58,1 Hollanda 1.517.479 2.032.328 33,9 117.615 217.404 84,8 İngiltere 1.113.275 1.608.878 44,5 94.128 152.666 62,2 Belçika 1.272.294 947.325 -25,5 119 79.423 >1000 Danimarka 588.586 740.983 25,9 50.327 27.950 -44,5 Litvanya 682.093 689.881 1,1 74.332 26.693 -64,1 Romanya 717.475 662.386 -7,7 63.766 54.924 -13,9 Almanya 648.755 505.371 -22,1 88.173 31.809 -63,9 Fransa 475.839 440.178 -7,5 21.002 66.130 214,9 Rusya 307.418 430.565 40,1 35.906 36.056 0,4