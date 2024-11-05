Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Eylül döneminde %6,3 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %26,8 düşüş ve yıllık %34,8 artışla 1,44 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %26,7 düşüş ve yıllık %49,7 artışla 591,78 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %6,3 artışla 14,96 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %8,9 artışla 6,30 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %5,1 artışla 3,41 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %33,9 artışla 2,03 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %44,5 artışla 1,61 milyon mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.
Türkiye'nin ilk dokuz ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2023
|
Ocak-Eylül 2024
|
Yıllık değişim
|
Eylül 2023
|
Eylül 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
ABD
|
3.247.047
|
3.411.052
|
5,1
|
300.138
|
474.382
|
58,1
|
Hollanda
|
1.517.479
|
2.032.328
|
33,9
|
117.615
|
217.404
|
84,8
|
İngiltere
|
1.113.275
|
1.608.878
|
44,5
|
94.128
|
152.666
|
62,2
|
Belçika
|
1.272.294
|
947.325
|
-25,5
|
119
|
79.423
|
>1000
|
Danimarka
|
588.586
|
740.983
|
25,9
|
50.327
|
27.950
|
-44,5
|
Litvanya
|
682.093
|
689.881
|
1,1
|
74.332
|
26.693
|
-64,1
|
Romanya
|
717.475
|
662.386
|
-7,7
|
63.766
|
54.924
|
-13,9
|
Almanya
|
648.755
|
505.371
|
-22,1
|
88.173
|
31.809
|
-63,9
|
Fransa
|
475.839
|
440.178
|
-7,5
|
21.002
|
66.130
|
214,9
|
Rusya
|
307.418
|
430.565
|
40,1
|
35.906
|
36.056
|
0,4
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok hurda ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: