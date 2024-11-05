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Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Eylül döneminde %6,3 yükseldi

Salı, 05 Kasım 2024 11:00:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %26,8 düşüş ve yıllık %34,8 artışla 1,44 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %26,7 düşüş ve yıllık %49,7 artışla 591,78 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %6,3 artışla 14,96 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %8,9 artışla 6,30 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %5,1 artışla 3,41 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %33,9 artışla 2,03 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %44,5 artışla 1,61 milyon mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye'nin ilk dokuz ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2023

Ocak-Eylül 2024

Yıllık değişim
(%)

Eylül 2023

Eylül 2024

Yıllık değişim

 (%)

ABD

3.247.047

3.411.052

5,1

300.138

474.382

58,1

Hollanda

1.517.479

2.032.328

33,9

117.615

217.404

84,8

İngiltere

1.113.275

1.608.878

44,5

94.128

152.666

62,2

Belçika

1.272.294

947.325

-25,5

119

79.423

>1000

Danimarka

588.586

740.983

25,9

50.327

27.950

-44,5

Litvanya

682.093

689.881

1,1

74.332

26.693

-64,1

Romanya

717.475

662.386

-7,7

63.766

54.924

-13,9

Almanya

648.755

505.371

-22,1

88.173

31.809

-63,9

Fransa

475.839

440.178

-7,5

21.002

66.130

214,9

Rusya

307.418

430.565

40,1

35.906

36.056

0,4

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok hurda ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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