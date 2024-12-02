Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Ekim döneminde %5,5 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %2 artış ve yıllık %1,9 artışla 1,47 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %0,6 düşüş ve yıllık %3,5 artışla 587,98 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk on ayında ise, Türkiye 'nin hurda ithalatı yıllık %5,5 artışla 16,42 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %8,4 artışla 8,91 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde, Türkiye 'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %6,7 artışla 3,87 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye 'ye yıllık %25,9 artışla 2,23 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %51,7 artışla 1,77 milyon mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye 'nin ilk on ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2023 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim

(%) Ekim 2023 Ekim 2024 Yıllık değişim (%) ABD 3.630.655 3.872.719 6,7 383.608 461.729 20,4 Hollanda 1.770.323 2.228.209 25,9 252.843 195.708 -22,6 İngiltere 1.169.007 1.773.014 51,7 55.732 164.175 194,6 Belçika 1.388.892 947.325 -31,8 116.598 - - Litvanya 638.986 850.432 33,1 50.400 109.449 117,2 Romanya 807.932 745.019 -7,8 90.458 82.634 -8,6 Danimarka 773.368 737.920 -4,6 91.275 48.039 -47,4 Almanya 676.093 530.648 -21,5 27.338 25.277 -7,5 Fransa 408.472 503.141 23,2 40.171 81.411 102,7 Venezuela 540.242 483.458 -10,5 64.402 43.137 -33