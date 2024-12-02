 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Ekim döneminde %5,5 yükseldi

Pazartesi, 02 Aralık 2024 14:19:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %2 artış ve yıllık %1,9 artışla 1,47 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %0,6 düşüş ve yıllık %3,5 artışla 587,98 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk on ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %5,5 artışla 16,42 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %8,4 artışla 8,91 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %6,7 artışla 3,87 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %25,9 artışla 2,23 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %51,7 artışla 1,77 milyon mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye'nin ilk on ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2023

Ocak-Ekim 2024

Yıllık değişim
(%)

Ekim 2023

Ekim 2024

Yıllık değişim

 (%)

ABD

3.630.655

3.872.719

6,7

383.608

461.729

20,4

Hollanda

1.770.323

2.228.209

25,9

252.843

195.708

-22,6

İngiltere

1.169.007

1.773.014

51,7

55.732

164.175

194,6

Belçika

1.388.892

947.325

-31,8

116.598

-

-

Litvanya

638.986

850.432

33,1

50.400

109.449

117,2

Romanya

807.932

745.019

-7,8

90.458

82.634

-8,6

Danimarka

773.368

737.920

-4,6

91.275

48.039

-47,4

Almanya

676.093

530.648

-21,5

27.338

25.277

-7,5

Fransa

408.472

503.141

23,2

40.171

81.411

102,7

Venezuela

540.242

483.458

-10,5

64.402

43.137

-33

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok hurda ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de AB çıkışlı hurda fiyatları 333$/mt CFR’a indi

02 Ara | Hurda ve Hammadde

Meksika’nın hurda ithalatının değeri Eylül ayında %41 düştü

02 Ara | Çelik Haberler

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye’de ithal hurda fiyatları gevşemeye devam ederken, Asya beklentilere rağmen zayıf

29 Kas | Hurda ve Hammadde

Türkiye'de yerel hurda fiyatları küresel fiyatları takip ederek gevşedi

29 Kas | Hurda ve Hammadde

POSCO Japonya çıkışlı hurda için karşı tekliflerini aynı tuttu

29 Kas | Hurda ve Hammadde

Vietnam’da ithal hurda fiyatları durgun satışlar nedeniyle yatay

29 Kas | Hurda ve Hammadde

Tayvan’da ithal hurda fiyatları daha da düştü, dip seviyede olabilir

29 Kas | Hurda ve Hammadde

Rusya, Avrasya Ekonomik Birliği dışına uyguladığı hurda ihracat kotasını artırdı

29 Kas | Çelik Haberler

İtalyan çelik üreticilerinin bazıları üretim duruşlarından önce hurda alış fiyatlarını düşürdü

29 Kas | Hurda ve Hammadde

Meksika’da yerel hurda fiyatları - 48. Hafta, 2024

29 Kas | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis