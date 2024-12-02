Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Ekim döneminde %5,5 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %2 artış ve yıllık %1,9 artışla 1,47 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %0,6 düşüş ve yıllık %3,5 artışla 587,98 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk on ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %5,5 artışla 16,42 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %8,4 artışla 8,91 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %6,7 artışla 3,87 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %25,9 artışla 2,23 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %51,7 artışla 1,77 milyon mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.
Türkiye'nin ilk on ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2023
|
Ocak-Ekim 2024
|
Yıllık değişim
|
Ekim 2023
|
Ekim 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
ABD
|
3.630.655
|
3.872.719
|
6,7
|
383.608
|
461.729
|
20,4
|
Hollanda
|
1.770.323
|
2.228.209
|
25,9
|
252.843
|
195.708
|
-22,6
|
İngiltere
|
1.169.007
|
1.773.014
|
51,7
|
55.732
|
164.175
|
194,6
|
Belçika
|
1.388.892
|
947.325
|
-31,8
|
116.598
|
-
|
-
|
Litvanya
|
638.986
|
850.432
|
33,1
|
50.400
|
109.449
|
117,2
|
Romanya
|
807.932
|
745.019
|
-7,8
|
90.458
|
82.634
|
-8,6
|
Danimarka
|
773.368
|
737.920
|
-4,6
|
91.275
|
48.039
|
-47,4
|
Almanya
|
676.093
|
530.648
|
-21,5
|
27.338
|
25.277
|
-7,5
|
Fransa
|
408.472
|
503.141
|
23,2
|
40.171
|
81.411
|
102,7
|
Venezuela
|
540.242
|
483.458
|
-10,5
|
64.402
|
43.137
|
-33
Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok hurda ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: