Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Ekim döneminde %47,9 azaldı

Cuma, 01 Aralık 2023 12:11:50 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin hurda ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %40,7 ve yıllık %3,2 artışla 1.491.804 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %43,1 ve yıllık %0,9 artarak 568,20 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde hurda ithalatı yıllık %47,9 azalarak 15,51 milyon mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %27,4 düşüşle 6,36 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye’nin ABD’den yaptığı hurda ithalatı yıllık %3,2 artışla 3.630.610 mt olurken ABD’yi, yıllık %1,9 artışla 1.766.511 mt hurda ihraç eden Hollanda ve yıllık %1,8 artışla 1.388.892 sevkiyat yapan Belçika takip etti.