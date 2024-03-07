﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak ayında %36,3 arttı

Perşembe, 07 Mart 2024 15:59:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin hurda ithalatı bu yılın Ocak ayında aylık %12,8 ve yıllık %36,3 artışla 1.852.809 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %16,9 ve yıllık %47,7 artarak 749,13 milyon $ oldu.

Aynı ayda Türkiye’nin ABD’den yaptığı hurda ithalatı yıllık %44,8 artışla 356.249 mt olurken ABD’yi, yıllık %165,7 düşüşle 274.205 mt hurda ihraç eden Hollanda ve yıllık %59,4 artışla 240.913 mt sevkiyat yapan Belçika takip etti.

Ocak ayında Türkiye’nin en çok hurda ithalatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar

 

 

 

Ocak 2024

Ocak 2023

Yıllık değişim (%)

ABD

356.249

245.925

+44,8

Hollanda

274.205

103.200

+165,7

Belçika

240.913

151.179

+59,4

İngiltere

124.994

129.652

-3,6

Romanya

100.523

88.736

+13,3

Litvanya

89.241

45.952

+94,2

Fransa

82.349

27.031

+204,6

Danimarka

76.026

-

-

Finlandiya

58.667

12.013

+388,4

Almanya

54.460

84.828

-35,8

Ocak ayında Türkiye’nin en çok hurda ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan yerel piyasasında hurda fiyatları - 10. Hafta, 2024

07 Mar | Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel hurda fiyatlarını düşürse de dolar bazlı fiyatlar yükseldi

07 Mar | Hurda ve Hammadde

Türkiye ithal hurda piyasasındaki aşağı yönlü baskı hız kesmeden devam ediyor

07 Mar | Hurda ve Hammadde

Rusya’da Kazakistan’ın hurda ihracat kısıtlamalarına ilişkin endişeler artıyor

07 Mar | Çelik Haberler

Detroit merkezli bir üretici Mart ayı hurda fiyatlarını açıkladı

07 Mar | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ABD çıkışlı hurda fiyatları 380$/mt CFR’ın altına indi

06 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları zayıf talep nedeniyle düştü

06 Mar | Hurda ve Hammadde

Pakistanlı alıcılar nihai mamul piyasasında beklentiler olumsuz olduğu için hurda alımlarını erteledi

06 Mar | Hurda ve Hammadde

Hindistan fiyatların düşmesiyle birlikte ithal hurda alımı yaparken görünüm olumsuz

06 Mar | Hurda ve Hammadde

Japonya’nın hurda ihracatı Ocak ayında %18,8 düştü

06 Mar | Çelik Haberler