Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak ayında %36,3 arttı

Perşembe, 07 Mart 2024 15:59:18 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin hurda ithalatı bu yılın Ocak ayında aylık %12,8 ve yıllık %36,3 artışla 1.852.809 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %16,9 ve yıllık %47,7 artarak 749,13 milyon $ oldu.

Aynı ayda Türkiye’nin ABD’den yaptığı hurda ithalatı yıllık %44,8 artışla 356.249 mt olurken ABD’yi, yıllık %165,7 düşüşle 274.205 mt hurda ihraç eden Hollanda ve yıllık %59,4 artışla 240.913 mt sevkiyat yapan Belçika takip etti.

Ocak ayında Türkiye’nin en çok hurda ithalatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar Ocak 2024 Ocak 2023 Yıllık değişim (%) ABD 356.249 245.925 +44,8 Hollanda 274.205 103.200 +165,7 Belçika 240.913 151.179 +59,4 İngiltere 124.994 129.652 -3,6 Romanya 100.523 88.736 +13,3 Litvanya 89.241 45.952 +94,2 Fransa 82.349 27.031 +204,6 Danimarka 76.026 - - Finlandiya 58.667 12.013 +388,4 Almanya 54.460 84.828 -35,8

Ocak ayında Türkiye’nin en çok hurda ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: