Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak ayında %36,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin hurda ithalatı bu yılın Ocak ayında aylık %12,8 ve yıllık %36,3 artışla 1.852.809 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %16,9 ve yıllık %47,7 artarak 749,13 milyon $ oldu.
Aynı ayda Türkiye’nin ABD’den yaptığı hurda ithalatı yıllık %44,8 artışla 356.249 mt olurken ABD’yi, yıllık %165,7 düşüşle 274.205 mt hurda ihraç eden Hollanda ve yıllık %59,4 artışla 240.913 mt sevkiyat yapan Belçika takip etti.
Ocak ayında Türkiye’nin en çok hurda ithalatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar
|
|
|
|
Ocak 2024
|
Ocak 2023
|
Yıllık değişim (%)
|
ABD
|
356.249
|
245.925
|
+44,8
|
Hollanda
|
274.205
|
103.200
|
+165,7
|
Belçika
|
240.913
|
151.179
|
+59,4
|
İngiltere
|
124.994
|
129.652
|
-3,6
|
Romanya
|
100.523
|
88.736
|
+13,3
|
Litvanya
|
89.241
|
45.952
|
+94,2
|
Fransa
|
82.349
|
27.031
|
+204,6
|
Danimarka
|
76.026
|
-
|
-
|
Finlandiya
|
58.667
|
12.013
|
+388,4
|
Almanya
|
54.460
|
84.828
|
-35,8
Ocak ayında Türkiye’nin en çok hurda ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: