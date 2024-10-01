Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %4 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %23,1 ve yıllık %30,9 artışla 1,97 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %22,9 ve yıllık %36,7 artışla 806,87 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %4 artışla 13,52 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %5,9 artışla 5,71 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %0,3 düşüşle 2,94 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %29,7 artışla 1,81 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %42,9 artışla 1,46 milyon mt mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.
Türkiye'nin ilk sekiz ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ağustos 2023
|
Ocak-Ağustos 2024
|
Yıllık değişim
|
Ağustos 2023
|
Ağustos 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
ABD
|
2.946.909
|
2.936.669
|
-0,3
|
337.217
|
469.716
|
39,3
|
Hollanda
|
1.399.865
|
1.814.925
|
29,7
|
120.221
|
367.143
|
205,4
|
İngiltere
|
1.019.147
|
1.456.212
|
42,9
|
135.239
|
99.052
|
-26,8
|
Belçika
|
1.272.175
|
867.901
|
-31,8
|
170.259
|
116.469
|
-31,6
|
Litvanya
|
538.259
|
713.033
|
32,5
|
38.777
|
143.470
|
270
|
Danimarka
|
607.762
|
663.187
|
9,1
|
136.769
|
83.122
|
-39,2
|
Romanya
|
653.709
|
607.462
|
-7,1
|
61.183
|
77.284
|
26,3
|
Almanya
|
560.581
|
473.563
|
-15,5
|
55.179
|
74.505
|
35
|
Fransa
|
357.723
|
421.684
|
17,9
|
151
|
62.859
|
>1000
|
Rusya
|
271.512
|
394.510
|
45,3
|
47.151
|
39.070
|
-17,1
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok hurda ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: