Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %4 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %23,1 ve yıllık %30,9 artışla 1,97 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %22,9 ve yıllık %36,7 artışla 806,87 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye 'nin hurda ithalatı yıllık %4 artışla 13,52 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %5,9 artışla 5,71 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde, Türkiye 'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %0,3 düşüşle 2,94 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye 'ye yıllık %29,7 artışla 1,81 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %42,9 artışla 1,46 milyon mt mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye 'nin ilk sekiz ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2023 Ocak-Ağustos 2024 Yıllık değişim

(%) Ağustos 2023 Ağustos 2024 Yıllık değişim (%) ABD 2.946.909 2.936.669 -0,3 337.217 469.716 39,3 Hollanda 1.399.865 1.814.925 29,7 120.221 367.143 205,4 İngiltere 1.019.147 1.456.212 42,9 135.239 99.052 -26,8 Belçika 1.272.175 867.901 -31,8 170.259 116.469 -31,6 Litvanya 538.259 713.033 32,5 38.777 143.470 270 Danimarka 607.762 663.187 9,1 136.769 83.122 -39,2 Romanya 653.709 607.462 -7,1 61.183 77.284 26,3 Almanya 560.581 473.563 -15,5 55.179 74.505 35 Fransa 357.723 421.684 17,9 151 62.859 >1000 Rusya 271.512 394.510 45,3 47.151 39.070 -17,1