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Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %4 yükseldi

Salı, 01 Ekim 2024 12:20:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %23,1 ve yıllık %30,9 artışla 1,97 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %22,9 ve yıllık %36,7 artışla 806,87 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %4 artışla 13,52 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %5,9 artışla 5,71 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %0,3 düşüşle 2,94 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %29,7 artışla 1,81 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %42,9 artışla 1,46 milyon mt mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye'nin ilk sekiz ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2023

Ocak-Ağustos 2024

Yıllık değişim
(%)

Ağustos 2023

Ağustos 2024

Yıllık değişim

 (%)

ABD

2.946.909

2.936.669

-0,3

337.217

469.716

39,3

Hollanda

1.399.865

1.814.925

29,7

120.221

367.143

205,4

İngiltere

1.019.147

1.456.212

42,9

135.239

99.052

-26,8

Belçika

1.272.175

867.901

-31,8

170.259

116.469

-31,6

Litvanya

538.259

713.033

32,5

38.777

143.470

270

Danimarka

607.762

663.187

9,1

136.769

83.122

-39,2

Romanya

653.709

607.462

-7,1

61.183

77.284

26,3

Almanya

560.581

473.563

-15,5

55.179

74.505

35

Fransa

357.723

421.684

17,9

151

62.859

>1000

Rusya

271.512

394.510

45,3

47.151

39.070

-17,1

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok hurda ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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