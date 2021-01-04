Türkiye’nin hurda ithalatı Kasım’da aylık bazda %11 arttı

Pazartesi, 04 Ocak 2021 13:00:02 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’nin hurda ithalatında gözlenen artış Kasım ayında devam etti. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) tarafından yayımlanan verilere göre, Kasım ayında kaydedilen 2,061 milyon mt artışla Türkiye’nin hurda ithalatı aylık bazda yaklaşık %11 yükseldi. Türk üreticilerin sipariş defterleri uzun mamul tarafında Mart’a, yassı mamul kanadında Nisan ayına kadar dolu olup yassı ürünler için daha uzun vadelerde de teklifler verilebiliyor. Bu durum Türkiye’nin hurda ithalatının kademeli olarak artmasına yol açmakta.

Bu senenin Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin hurda ithalatı yıllık bazda %19,9 artarak 20,157 milyon mt’a ulaştı. Değer bazında yıllık %8,7 artış kaydedilen söz konusu dönemde, ithal edilen hurdanın değeri 5,550 milyon $’ı aştı. Yılın ilk on bir ayında Türkiye’nin gerçekleştirdiği hurda ithalatı incelendiğinde Avrupa Birliği %62,7 ile halen lider tedarikçi konumunda yer alırken, ikinci sırada %19,8 payla ABD bulunuyor. Türk üreticilerin Aralık ayı hurda ithalatının hem aylık hem de yıllık bazda kademeli bir artış göstermesi bekleniyor.

2020 yılının Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en fazla hurda aldığı tedarikçiler aşağıda görülebilir: