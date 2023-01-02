Türkiye’nin hurda ithalatı Kasım’da aylık %8,2 düştü

Pazartesi, 02 Ocak 2023 14:52:51 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye’nin hurda ithalatı Kasım ayında aylık %8,2 düşüşle 1,33 milyon mt seviyesine kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde hurda ithalatı yıllık %12,8 düşüşle 19,66 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %6,7 düşerek 9,27 milyar $ seviyesinde yer aldı. Türkiye’nin söz konusu dönemde yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin %53,4 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %18,7 ve İngiltere’nin de %8,6 ile AB’yi takip ettiği görüldü. Öte yandan BDT, İngiltere ve AB’den yapılan hurda ithalatı geçtiğimiz yılın ilk 11 ayına kıyasla sırasıyla %65,5, %19,7 ve %9,7 geriledi.

Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:

Ocak-Kasım döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt) Yıllık bazda değişim (%) ABD 3.668 +7,2 AB 10.497 -9,7 BDT 870 -65,5 İngiltere 1.700 -19,7 Diğer 831 +1,8 Toplam 19.660 -12,8

Türkiye’nin 2021 ile 2022 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir: