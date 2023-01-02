Türkiye’nin hurda ithalatı Kasım’da aylık %8,2 düştü

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye’nin hurda ithalatı Kasım ayında aylık %8,2 düşüşle 1,33 milyon mt seviyesine kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Kasım döneminde hurda ithalatı yıllık %12,8 düşüşle 19,66 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %6,7 düşerek 9,27 milyar $ seviyesinde yer aldı. Türkiye’nin söz konusu dönemde yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin %53,4 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %18,7 ve İngiltere’nin de %8,6 ile AB’yi takip ettiği görüldü. Öte yandan BDT, İngiltere ve AB’den yapılan hurda ithalatı geçtiğimiz yılın ilk 11 ayına kıyasla sırasıyla %65,5, %19,7 ve %9,7 geriledi.
Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:
|
|
Ocak-Kasım döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt)
|
Yıllık bazda değişim (%)
|
ABD
|
3.668
|
+7,2
|
AB
|
10.497
|
-9,7
|
BDT
|
870
|
-65,5
|
İngiltere
|
1.700
|
-19,7
|
Diğer
|
831
|
+1,8
|
Toplam
|
19.660
|
-12,8
Türkiye’nin 2021 ile 2022 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir: