Türkiye’nin hurda ithalatı Haziran ayında aylık %28,5 düştü

Pazartesi, 01 Ağustos 2022 15:28:09 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye’nin hurda ithalatı Haziran ayında aylık %28,5 ve yıllık %21,8 düşüşle 1,59 milyon mt seviyesine kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde hurda ithalatı yıllık %2,8 düşüşle 12,51 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %19,1 artarak 6,4 milyar $ seviyesinde yer aldı. Türkiye’nin söz konusu dönemde yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin %52,9 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %18,6 ve İngiltere’nin de %9,8 ile AB’yi takip ettiği görüldü. Öte yandan BDT, İngiltere ve AB’den yapılan hurda ithalatı geçtiğimiz yılın ilk altı ayına kıyasla sırasıyla %38,5, %18,8 ve %10,6 geriledi.

Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:

Ocak-Haziran döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt) Yıllık bazda değişim (%) ABD 2.232 +25,8 AB 6.359 -10,6 BDT 814 -38,5 İngiltere 1.135 -18,8 Diğer 614 +43,2 Toplam 12.506 -2,8

Türkiye’nin 2021 ile 2022 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir: