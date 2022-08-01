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Türkiye’nin hurda ithalatı Haziran ayında aylık %28,5 düştü

Pazartesi, 01 Ağustos 2022 15:28:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye’nin hurda ithalatı Haziran ayında aylık %28,5 ve yıllık %21,8 düşüşle 1,59 milyon mt seviyesine kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde hurda ithalatı yıllık %2,8 düşüşle 12,51 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %19,1 artarak 6,4 milyar $ seviyesinde yer aldı. Türkiye’nin söz konusu dönemde yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin %52,9 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %18,6 ve İngiltere’nin de %9,8 ile AB’yi takip ettiği görüldü. Öte yandan BDT, İngiltere ve AB’den yapılan hurda ithalatı geçtiğimiz yılın ilk altı ayına kıyasla sırasıyla %38,5, %18,8 ve %10,6 geriledi.

Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:

 

Ocak-Haziran döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt)

Yıllık bazda değişim (%)

ABD

2.232

+25,8

AB

6.359

-10,6

BDT

814

-38,5

İngiltere

1.135

-18,8

Diğer

614

+43,2

Toplam

12.506

-2,8

Türkiye’nin 2021 ile 2022 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir:


Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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