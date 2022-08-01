Türkiye’nin hurda ithalatı Haziran ayında aylık %28,5 düştü

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye’nin hurda ithalatı Haziran ayında aylık %28,5 ve yıllık %21,8 düşüşle 1,59 milyon mt seviyesine kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Haziran döneminde hurda ithalatı yıllık %2,8 düşüşle 12,51 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %19,1 artarak 6,4 milyar $ seviyesinde yer aldı. Türkiye’nin söz konusu dönemde yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin %52,9 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %18,6 ve İngiltere’nin de %9,8 ile AB’yi takip ettiği görüldü. Öte yandan BDT, İngiltere ve AB’den yapılan hurda ithalatı geçtiğimiz yılın ilk altı ayına kıyasla sırasıyla %38,5, %18,8 ve %10,6 geriledi.
Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:
|
|
Ocak-Haziran döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt)
|
Yıllık bazda değişim (%)
|
ABD
|
2.232
|
+25,8
|
AB
|
6.359
|
-10,6
|
BDT
|
814
|
-38,5
|
İngiltere
|
1.135
|
-18,8
|
Diğer
|
614
|
+43,2
|
Toplam
|
12.506
|
-2,8
Türkiye’nin 2021 ile 2022 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir: