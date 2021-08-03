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Türkiye’nin hurda ithalatı Haziran ayında %0,5 arttı

Salı, 03 Ağustos 2021 15:50:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye’nin hurda ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık ve yıllık bazda artış gösterdi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin verilerine göre, ithalat hacmi yalnızca Haziran ayında, aylık ortalama %0,5 artışla 2,04 milyon mt seviyesine çıktı. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, uluslararası piyasalarda nihai mamul fiyatlarında görülen artış ve Türk üreticilerin, uzun ve yassı mamule yönelik sipariş defterlerinin tamamen dolu olması sonucunda üretim tonajında kademeli artış gözlendi.

Söz konusu dönemde, Türkiye’nin hurda ithalat hacmi yıllık %32,6 artışla 12,86 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, yıllık %100,8 artarak 5,36 milyon $’ı aştı. Türkiye’nin Haziran ayında yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin, %55,3 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %13,8 ve İngiltere’nin de %10,9 ile AB’yi takip ettiği görüldü. Türkiye’nin ABD’den yaptığı hurda ithalatı bu yılın ilk altı ayında yıllık %9,7 düşüş gösterse de ABD’li satıcıların, Mayıs ayında kaydedilen yıllık %10,5’lik düşüşü azalttığı görüldü.

Türkiye’nin Ocak-Haziran döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:

 

Ocak-Haziran döneminde ithal edilen tonaj (bin mt)

Yıllık bazda değişim (%)

ABD

1.775

-9,7

AB

7.112

+39,4

BDT

1.323

+32,7

İngiltere

1.398

+44,3

Diğer

1.260

+36,4

Toplam

12.868

+32,6

Türkiye’nin sevkiyatlarının Temmuz ayında aylık ve yıllık bazda artış göstermesi bekleniyor. Türkiye’nin hurda ithalatı 2020 yılının Haziran ayında 2,38 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.


Etiketler: Avrupa  hurda  Türkiye  hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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