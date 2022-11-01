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Türkiye’nin hurda ithalatı Eylül’de aylık %13,9 düştü

Salı, 01 Kasım 2022 12:11:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye’nin hurda ithalatı Eylül ayında aylık %13,9 ve yıllık %13,3 düşüşle 1,39 milyon mt seviyesine kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde hurda ithalatı yıllık %10,5 düşüşle 16,88 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %0,5 düşerek 8,22 milyar $ seviyesinde yer aldı. Türkiye’nin söz konusu dönemde yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin %52,2 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %19,9 ve İngiltere’nin de %9,9 ile AB’yi takip ettiği görüldü. Öte yandan BDT, İngiltere ve AB’den yapılan hurda ithalatı geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayına kıyasla sırasıyla %60,1, %13,9 ve %12,1 geriledi.

Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:

 

Ocak-Eylül döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt)

Yıllık bazda değişim (%)

ABD

3.248

+18,2

AB

8.603

-12,1

BDT

861

-60,1

İngiltere

1.581

-13,9

Diğer

729

+0,3

Toplam

16.877

-10,5

Türkiye’nin 2021 ile 2022 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir:


Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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