Türkiye’nin hurda ithalatı Eylül’de aylık %13,9 düştü

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye’nin hurda ithalatı Eylül ayında aylık %13,9 ve yıllık %13,3 düşüşle 1,39 milyon mt seviyesine kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Eylül döneminde hurda ithalatı yıllık %10,5 düşüşle 16,88 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %0,5 düşerek 8,22 milyar $ seviyesinde yer aldı. Türkiye’nin söz konusu dönemde yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin %52,2 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %19,9 ve İngiltere’nin de %9,9 ile AB’yi takip ettiği görüldü. Öte yandan BDT, İngiltere ve AB’den yapılan hurda ithalatı geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayına kıyasla sırasıyla %60,1, %13,9 ve %12,1 geriledi.
Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:
|
|
Ocak-Eylül döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt)
|
Yıllık bazda değişim (%)
|
ABD
|
3.248
|
+18,2
|
AB
|
8.603
|
-12,1
|
BDT
|
861
|
-60,1
|
İngiltere
|
1.581
|
-13,9
|
Diğer
|
729
|
+0,3
|
Toplam
|
16.877
|
-10,5
Türkiye’nin 2021 ile 2022 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir: