Türkiye’nin hurda ithalatı Eylül’de aylık %13,9 düştü

Salı, 01 Kasım 2022 12:11:46 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye’nin hurda ithalatı Eylül ayında aylık %13,9 ve yıllık %13,3 düşüşle 1,39 milyon mt seviyesine kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde hurda ithalatı yıllık %10,5 düşüşle 16,88 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %0,5 düşerek 8,22 milyar $ seviyesinde yer aldı. Türkiye’nin söz konusu dönemde yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin %52,2 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %19,9 ve İngiltere’nin de %9,9 ile AB’yi takip ettiği görüldü. Öte yandan BDT, İngiltere ve AB’den yapılan hurda ithalatı geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayına kıyasla sırasıyla %60,1, %13,9 ve %12,1 geriledi.

Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:

Ocak-Eylül döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt) Yıllık bazda değişim (%) ABD 3.248 +18,2 AB 8.603 -12,1 BDT 861 -60,1 İngiltere 1.581 -13,9 Diğer 729 +0,3 Toplam 16.877 -10,5

Türkiye’nin 2021 ile 2022 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir: