Türkiye’nin hurda ithalatı Ekim’de aylık bazda %12 arttı

Pazartesi, 30 Kasım 2020 17:04:06 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’nin hurda ithalatında gözlenen artış Ekim ayında devam etti. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) tarafından yayımlanan verilere göre, Ekim ayında kaydedilen 1,927 milyon mt artışla Türkiye’nin hurda ithalatı aylık bazda yaklaşık %12 yükseldi. Türkiye’nin Asya ve Latin Amerika piyasalarına gerçekleştirdiği nihai çelik satışlarıyla desteklenen hurda ithalatının, üreticilerin sipariş defterlerinin dolu olduğu Mart ayına kadar gücünü koruması bekleniyor.

Bu senenin Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin hurda ithalatı yıllık bazda %19,1 artarak 18,095 milyon mt’a ulaştı. Değer bazında yıllık %4,9 artış kaydedilen söz konusu dönemde, ithal edilen hurdanın değeri 4,942 milyon $’ı aştı. Yılın ilk on ayında Türkiye’nin gerçekleştirdiği hurda ithalatı incelendiğinde Avrupa Birliği %61,6 halen lider tedarikçi konumunda yer alırken, ikinci sırada %20,7 payla ABD bulunuyor. Bu dönemde Türkiye’nin en fazla hurda aldığı tedarikçilere dair tablo aşağıda görülebilir:

2020 yılı Ocak-Ekim döneminde ithal edilen tonaj (bin mt) Yıllık bazda değişim (%) ABD 3.746 +22,6 AB 11.139 +17,6 BDT 2.015 +20,1 Diğerleri 1.196 +8,5 Toplam 18.095 +19,1

Türk üreticilerin Kasım ayı hurda ithalatının Ekim ayına yakın olması bekleniyor.