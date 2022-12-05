Türkiye’nin hurda ithalatı Ekim’de aylık %5,1 arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye’nin hurda ithalatı Ekim ayında aylık %5,1 artış ve yıllık %7,5 düşüşle 1,45 milyon mt seviyesine kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Ekim döneminde hurda ithalatı yıllık %10,4 düşüşle 18,33 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %2,4 düşerek 8,78 milyar $ seviyesinde yer aldı. Türkiye’nin söz konusu dönemde yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin %52,4 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %19,2 ve İngiltere’nin de %8,8 ile AB’yi takip ettiği görüldü. Öte yandan BDT, İngiltere ve AB’den yapılan hurda ithalatı geçtiğimiz yılın ilk on ayına kıyasla sırasıyla %62,6, %18,7 ve %9,1 geriledi.
Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:
|
|
Ocak-Ekim döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt)
|
Yıllık bazda değişim (%)
|
ABD
|
3.526
|
+15,9
|
AB
|
9.595
|
-9,1
|
BDT
|
866
|
-62,6
|
İngiltere
|
1.604
|
-18,7
|
Diğer
|
749
|
+0,5
|
Toplam
|
18.327
|
-10,4
Türkiye’nin 2021 ile 2022 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir: