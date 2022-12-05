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Türkiye’nin hurda ithalatı Ekim’de aylık %5,1 arttı

Pazartesi, 05 Aralık 2022 14:30:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye’nin hurda ithalatı Ekim ayında aylık %5,1 artış ve yıllık %7,5 düşüşle 1,45 milyon mt seviyesine kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde hurda ithalatı yıllık %10,4 düşüşle 18,33 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %2,4 düşerek 8,78 milyar $ seviyesinde yer aldı. Türkiye’nin söz konusu dönemde yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin %52,4 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %19,2 ve İngiltere’nin de %8,8 ile AB’yi takip ettiği görüldü. Öte yandan BDT, İngiltere ve AB’den yapılan hurda ithalatı geçtiğimiz yılın ilk on ayına kıyasla sırasıyla %62,6, %18,7 ve %9,1 geriledi.

Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:

 

Ocak-Ekim döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt)

Yıllık bazda değişim (%)

ABD

3.526

+15,9

AB

9.595

-9,1

BDT

866

-62,6

İngiltere

1.604

-18,7

Diğer

749

+0,5

Toplam

18.327

-10,4

Türkiye’nin 2021 ile 2022 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir:


Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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