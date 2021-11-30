Türkiye’nin hurda ithalatı Ekim ayında aylık %8,5 arttı

Salı, 30 Kasım 2021 16:34:22 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’nin hurda ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık ve yıllık bazda artış gösterdi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin verilerine göre, ithalat hacmi yalnızca Ekim ayında, aylık ortalama %8,5 artışla 1,60 milyon mt seviyesine geriledi.

Ocak-Ekim döneminde, Türkiye’nin hurda ithalat hacmi yıllık %13 artışla 20,45 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, yıllık %82 artarak 8,9 milyar $’ı aştı. Türkiye’nin Ekim ayında yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin, %51,6 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %14,9 ve BDT’nin de %11,3 ile AB’yi takip ettiği görüldü.

Türkiye’nin Ocak-Ekim döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:

Ocak-Ekim döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt) Yıllık bazda değişim (%) ABD 3.042 -18,8 AB 10.559 +13,6 BDT 2.318 +15,1 İngiltere 1.974 +6,9 Diğer 2.560 +10,25 Toplam 20.453 +13

Kasım ayı sevkiyatlı olarak yapılan bağlantı sayısının Ekim ayı sevkiyatlı bağlantı sayısından düşük olması, yıllık bazda ise, kümülatif tonaj önceki yıllara kıyasla daha yüksek olduğu için artış göstermesi bekleniyor. Ülkenin hurda ithalatı, 2020 yılının Ocak-Kasım döneminde 20,15 milyon mt; 2020 yılının Kasım ayında ise yaklaşık 2,06 milyon mt seviyelerinde kaydedilmişti.

Türkiye’nin 2020 ile 2021 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir: