Türkiye’nin hurda ithalatı Ağustos’ta aylık %17,5 arttı

Pazartesi, 03 Ekim 2022 14:57:46 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye’nin hurda ithalatı Ağustos ayında aylık %17,5 artış ve yıllık %19,8 düşüşle 1,61 milyon mt seviyesine kaydedildi.

Bu yılın Ocak- Ağustos döneminde hurda ithalatı yıllık %10,3 düşüşle 15,49 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %2,5 artarak 7,68 milyar $ seviyesinde yer aldı. Türkiye’nin söz konusu dönemde yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin %50,9 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %18,7 ve İngiltere’nin de %9,9 ile AB’yi takip ettiği görüldü. Öte yandan BDT, İngiltere ve AB’den yapılan hurda ithalatı geçtiğimiz yılın ilk sekiz ayına kıyasla sırasıyla %57,4, %14,5 ve %15,2 geriledi.

Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:

Ocak-Ağustos döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt) Yıllık bazda değişim (%) ABD 2.893 +29,8 AB 7.881 -15,2 BDT 860 -57,4 İngiltere 1.528 -14,5 Diğer 689 +9,9 Toplam 15.496 -10,3

Türkiye’nin 2021 ile 2022 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir: