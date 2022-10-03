Türkiye’nin hurda ithalatı Ağustos’ta aylık %17,5 arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye’nin hurda ithalatı Ağustos ayında aylık %17,5 artış ve yıllık %19,8 düşüşle 1,61 milyon mt seviyesine kaydedildi.
Bu yılın Ocak- Ağustos döneminde hurda ithalatı yıllık %10,3 düşüşle 15,49 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %2,5 artarak 7,68 milyar $ seviyesinde yer aldı. Türkiye’nin söz konusu dönemde yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin %50,9 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, ABD’nin %18,7 ve İngiltere’nin de %9,9 ile AB’yi takip ettiği görüldü. Öte yandan BDT, İngiltere ve AB’den yapılan hurda ithalatı geçtiğimiz yılın ilk sekiz ayına kıyasla sırasıyla %57,4, %14,5 ve %15,2 geriledi.
Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:
|
|
Ocak-Ağustos döneminde ithal edilen toplam tonaj (bin mt)
|
Yıllık bazda değişim (%)
|
ABD
|
2.893
|
+29,8
|
AB
|
7.881
|
-15,2
|
BDT
|
860
|
-57,4
|
İngiltere
|
1.528
|
-14,5
|
Diğer
|
689
|
+9,9
|
Toplam
|
15.496
|
-10,3
Türkiye’nin 2021 ile 2022 yılları arasındaki hurda ithalatının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte görülebilir: