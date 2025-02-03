Türkiye’nin hurda ithalatı 2024’te %6,7 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %5,6 ve yıllık %11,9 artışla 1,86 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %4,8 ve yıllık %14,7 artışla 734,39 milyon $ olarak kaydedildi.
2024 yılının tamamında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %6,7 artışla 20,04 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %9,5 artışla 8,33 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Türkiye hurda ithalatı - 2024 yılı
Aynı yıl içinde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %0,8 artışla 4,53 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %27,8 artışla 2,77 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %72,7 artışla 2,22 milyon mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.
Türkiye'nin 2024 yılında en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
Ülke
Miktar (mt)
2024
2023
Yıllık değişim
Aralık 2024
Aralık 2023
Yıllık değişim
(%)
ABD
4.532.575
4.495.983
0,8
304.596
403.013
-24,4
Hollanda
2.766.170
2.164.899
27,8
240.143
243.524
-1,4
İngiltere
2.216.705
1.283.326
72,7
246.357
77.088
219,6
Belçika
1.331.535
1.508.669
-11,7
189.637
79.454
138,7
Litvanya
1.085.242
753.259
44,1
151.557
-
-
Danimarka
935.754
981.531
-4,7
90.042
123.692
-27,2
Romanya
913.174
998.859
-8,6
104.828
102.874
1,9
Almanya
645.504
782.918
-17,6
58.096
32.310
79,8
Fransa
624.050
501.117
24,5
100.556
72.509
38,7
Rusya
613.683
496.495
23,6
57.888
73.739
-21,5