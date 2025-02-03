Türkiye’nin hurda ithalatı 2024’te %6,7 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %5,6 ve yıllık %11,9 artışla 1,86 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %4,8 ve yıllık %14,7 artışla 734,39 milyon $ olarak kaydedildi.

2024 yılının tamamında ise, Türkiye 'nin hurda ithalatı yıllık %6,7 artışla 20,04 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %9,5 artışla 8,33 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye hurda ithalatı - 2024 yılı

Aynı yıl içinde, Türkiye 'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %0,8 artışla 4,53 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye 'ye yıllık %27,8 artışla 2,77 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %72,7 artışla 2,22 milyon mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye 'nin 2024 yılında en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) 2024 2023 Yıllık değişim

(%) Aralık 2024 Aralık 2023 Yıllık değişim (%) ABD 4.532.575 4.495.983 0,8 304.596 403.013 -24,4 Hollanda 2.766.170 2.164.899 27,8 240.143 243.524 -1,4 İngiltere 2.216.705 1.283.326 72,7 246.357 77.088 219,6 Belçika 1.331.535 1.508.669 -11,7 189.637 79.454 138,7 Litvanya 1.085.242 753.259 44,1 151.557 - - Danimarka 935.754 981.531 -4,7 90.042 123.692 -27,2 Romanya 913.174 998.859 -8,6 104.828 102.874 1,9 Almanya 645.504 782.918 -17,6 58.096 32.310 79,8 Fransa 624.050 501.117 24,5 100.556 72.509 38,7 Rusya 613.683 496.495 23,6 57.888 73.739 -21,5

Türkiye hurda ithalatı dağılımı - 2024 yılı