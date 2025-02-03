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Türkiye’nin hurda ithalatı 2024’te %6,7 yükseldi

Pazartesi, 03 Şubat 2025 10:40:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %5,6 ve yıllık %11,9 artışla 1,86 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %4,8 ve yıllık %14,7 artışla 734,39 milyon $ olarak kaydedildi.

2024 yılının tamamında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %6,7 artışla 20,04 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %9,5 artışla 8,33 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye hurda ithalatı - 2024 yılı

<a href='turkiye'>Türkiye</a> <a href='hurda'>hurda</a> ithalatı - son 12 ay

Aynı yıl içinde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %0,8 artışla 4,53 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %27,8 artışla 2,77 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %72,7 artışla 2,22 milyon mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye'nin 2024 yılında en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

2024

2023

Yıllık değişim
(%)

Aralık 2024

Aralık 2023

Yıllık değişim

 (%)

ABD

4.532.575

4.495.983

0,8

304.596

403.013

-24,4

Hollanda

2.766.170

2.164.899

27,8

240.143

243.524

-1,4

İngiltere

2.216.705

1.283.326

72,7

246.357

77.088

219,6

Belçika

1.331.535

1.508.669

-11,7

189.637

79.454

138,7

Litvanya

1.085.242

753.259

44,1

151.557

-

-

Danimarka

935.754

981.531

-4,7

90.042

123.692

-27,2

Romanya

913.174

998.859

-8,6

104.828

102.874

1,9

Almanya

645.504

782.918

-17,6

58.096

32.310

79,8

Fransa

624.050

501.117

24,5

100.556

72.509

38,7

Rusya

613.683

496.495

23,6

57.888

73.739

-21,5

Türkiye hurda ithalatı dağılımı - 2024 yılı

<a href='turkiye'>Türkiye</a> <a href='hurda'>hurda</a> ithalatı dağılımı - 2024

Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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