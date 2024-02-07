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Türkiye’nin hurda ithalatı 2023 yılında %11,3 azaldı

Çarşamba, 07 Şubat 2024 11:13:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin hurda ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %6,6 ve yıllık %30,6 artışla 1.642.755 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %6,3 ve yıllık %38,7 artarak 640,41 milyon $ oldu.

2023 yılında Türkiye’nin hurda ithalatı yıllık %11,3 azalarak 18,47 milyon mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %21,8 düşüşle 7,60 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı yılda Türkiye’nin ABD’den yaptığı hurda ithalatı yıllık %10,4 artışla 4.356.082 mt olurken ABD’yi, yıllık %1,7 düşüşle 2.106.044 mt hurda ihraç eden Hollanda ve yıllık %1,9 artışla 1.508.669 mt sevkiyat yapan Belçika takip etti.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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