Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Nisan döneminde %13,6 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı Nisan ayında aylık %74,1 düşüş ve yıllık %17,2 artışla 47.983 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %73,4 düşüş ve 2024 yılının Nisan ayına kıyasla %13,3 artışla 28,69 milyon $ oldu.
Geçtiğimiz yılın dört ayında ise, Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %13,6 düşüşle 336,449 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %18,9 düşüşle 196,01 milyon $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %2,1 artışla 124.817 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 26.666 mt filmaşin ithal eden Libya ve 24.223 mt ithalat yapan İtalya takip etti.
Yılın ilk dört ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Nisan 2025
|Ocak-Nisan 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Nisan 2025
|Nisan 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Romanya
|124.817
|122.236
|2,1
|-
|8.299
|-
|Libya
|26.666
|-
|-
|11.000
|-
|-
|Bulgaristan
|24.223
|28.971
|-16,4
|-
|-
|-
|Avustralya
|20.483
|20.090
|2
|7.689
|1.450
|430,3
|İtalya
|18.768
|20.788
|-9,7
|-
|4.615
|-
|İspanya
|11.545
|27.161
|-57,5
|-
|4.473
|-
|BAE
|11.046
|-
|-
|4.019
|-
|-
|Bosna-Hersek
|10.725
|21.480
|-50,1
|4.792
|-
|-
|Haiti
|7.891
|4.628
|70,5
|-
|-
|-
|Şili
|7.478
|4.955
|50,9
|6.333
|-
|-
Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak - Nisan 2025