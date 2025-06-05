Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Nisan döneminde %13,6 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı Nisan ayında aylık %74,1 düşüş ve yıllık %17,2 artışla 47.983 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %73,4 düşüş ve 2024 yılının Nisan ayına kıyasla %13,3 artışla 28,69 milyon $ oldu.

Geçtiğimiz yılın dört ayında ise, Türkiye 'nin filmaşin ihracatı yıllık %13,6 düşüşle 336,449 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %18,9 düşüşle 196,01 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %2,1 artışla 124.817 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 26.666 mt filmaşin ithal eden Libya ve 24.223 mt ithalat yapan İtalya takip etti.

Yılın ilk dört ayında Türkiye ’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2025 Ocak-Nisan 2024 Yıllık değişim

(%) Nisan 2025 Nisan 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 124.817 122.236 2,1 - 8.299 - Libya 26.666 - - 11.000 - - Bulgaristan 24.223 28.971 -16,4 - - - Avustralya 20.483 20.090 2 7.689 1.450 430,3 İtalya 18.768 20.788 -9,7 - 4.615 - İspanya 11.545 27.161 -57,5 - 4.473 - BAE 11.046 - - 4.019 - - Bosna-Hersek 10.725 21.480 -50,1 4.792 - - Haiti 7.891 4.628 70,5 - - - Şili 7.478 4.955 50,9 6.333 - -

Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak - Nisan 2025