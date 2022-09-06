Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %0,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %28,9 artış ve yıllık %22,1 düşüşle 116.031 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %13,2 artış ve yıllık bazda %18,9 düşüşle 91,81 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %0,4 artışla 757.862 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %26,9 artışla 642,41 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 170.531 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 86.145 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 68.911 mt alım yapan Hollanda takip etti.
Türkiye’nin Ocak-Temmuz döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Temmuz 2022
|
Ocak-Temmuz 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Temmuz 2022
|
Temmuz 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
170.531
|
150.853
|
13,04
|
11.956
|
24.629
|
-51,46
|
Romanya
|
86.145
|
45.993
|
87,3
|
-
|
17.671
|
-
|
Hollanda
|
68.911
|
116.670
|
-40,94
|
-
|
30.818
|
-
|
Senegal
|
40.916
|
13.864
|
195,12
|
11.361
|
-
|
-
|
Kanada
|
37.722
|
35.340
|
6,74
|
1.554
|
1.011
|
53,71
|
İtalya
|
32.491
|
21.374
|
52,01
|
-
|
3.464
|
-
|
Fildişi Sahili
|
28.985
|
23.888
|
21,34
|
9.828
|
-
|
-
|
Fas
|
27.588
|
25.123
|
9,81
|
10.492
|
6.410
|
63,68
|
İspanya
|
23.589
|
17.517
|
34,66
|
3.121
|
4.753
|
-34,34
|
Bulgaristan
|
18.065
|
1.982
|
811,45
|
2.077
|
-
|
-
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: