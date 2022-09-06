Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %0,4 arttı

Salı, 06 Eylül 2022 10:39:41 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %28,9 artış ve yıllık %22,1 düşüşle 116.031 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %13,2 artış ve yıllık bazda %18,9 düşüşle 91,81 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %0,4 artışla 757.862 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %26,9 artışla 642,41 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 170.531 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 86.145 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 68.911 mt alım yapan Hollanda takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Temmuz döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2022 Ocak-Temmuz 2021 Yıllık değişim (%) Temmuz 2022 Temmuz 2021 Yıllık değişim (%) İsrail 170.531 150.853 13,04 11.956 24.629 -51,46 Romanya 86.145 45.993 87,3 - 17.671 - Hollanda 68.911 116.670 -40,94 - 30.818 - Senegal 40.916 13.864 195,12 11.361 - - Kanada 37.722 35.340 6,74 1.554 1.011 53,71 İtalya 32.491 21.374 52,01 - 3.464 - Fildişi Sahili 28.985 23.888 21,34 9.828 - - Fas 27.588 25.123 9,81 10.492 6.410 63,68 İspanya 23.589 17.517 34,66 3.121 4.753 -34,34 Bulgaristan 18.065 1.982 811,45 2.077 - -

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: