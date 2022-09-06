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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %0,4 arttı

Salı, 06 Eylül 2022 10:39:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %28,9 artış ve yıllık %22,1 düşüşle 116.031 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %13,2 artış ve yıllık bazda %18,9 düşüşle 91,81 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %0,4 artışla 757.862 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %26,9 artışla 642,41 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 170.531 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 86.145 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 68.911 mt alım yapan Hollanda takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Temmuz döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2022

Ocak-Temmuz 2021

Yıllık değişim (%)

Temmuz 2022

Temmuz 2021

Yıllık değişim (%)

İsrail

170.531

150.853

13,04

11.956

24.629

-51,46

Romanya

86.145

45.993

87,3

-

17.671

-

Hollanda

68.911

116.670

-40,94

-

30.818

-

Senegal

40.916

13.864

195,12

11.361

-

-

Kanada

37.722

35.340

6,74

1.554

1.011

53,71

İtalya

32.491

21.374

52,01

-

3.464

-

Fildişi Sahili

28.985

23.888

21,34

9.828

-

-

Fas

27.588

25.123

9,81

10.492

6.410

63,68

İspanya

23.589

17.517

34,66

3.121

4.753

-34,34

Bulgaristan

18.065

1.982

811,45

2.077

-

-

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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