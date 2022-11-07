Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Eylül döneminde %2,1 düştü

Pazartesi, 07 Kasım 2022 12:15:07 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %7,3 ve yıllık %20,6 artışla 157.795 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %4,5 artış ve yıllık bazda %1,1 düşüşle 106,75 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %2,1 düşüşle 1,06 milyon mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %10,2 artışla 850,23 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 226.974 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 120.863 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 80.171 mt alım yapan Hollanda takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Eylül döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2022 Ocak-Eylül 2021 Yıllık değişim (%) Eylül 2022 Eylül 2021 Yıllık değişim (%) İsrail 226.974 202.857 11,89 29.432 21.433 37,32 Romanya 120.863 58.007 108,36 24.544 11.605 111,5 Hollanda 80.171 147.657 -45,7 1.751 - - Senegal 65.402 17.792 267,59 11.783 - - Kanada 49.895 44.988 10,91 7.133 8.713 -18,13 Fas 43.570 25.339 71,95 15.955 216 7286,57 Fildişi Sahili 42.552 41.450 2,66 4.694 1.007 366,14 Haiti 35.709 32.829 8,77 6.958 - - İtalya 35.476 32.469 9,26 2.985 11.094 -73,09 Bulgaristan 32.187 10.228 214,69 13.870 8.245 68,22

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: