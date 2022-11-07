﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Eylül döneminde %2,1 düştü

Pazartesi, 07 Kasım 2022 12:15:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %7,3 ve yıllık %20,6 artışla 157.795 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %4,5 artış ve yıllık bazda %1,1 düşüşle 106,75 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %2,1 düşüşle 1,06 milyon mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %10,2 artışla 850,23 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 226.974 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 120.863 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 80.171 mt alım yapan Hollanda takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Eylül döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2022

Ocak-Eylül 2021

Yıllık değişim (%)

Eylül 2022

Eylül 2021

Yıllık değişim (%)

İsrail

226.974

202.857

11,89

29.432

21.433

37,32

Romanya

120.863

58.007

108,36

24.544

11.605

111,5

Hollanda

80.171

147.657

-45,7

1.751

-

-

Senegal

65.402

17.792

267,59

11.783

-

-

Kanada

49.895

44.988

10,91

7.133

8.713

-18,13

Fas

43.570

25.339

71,95

15.955

216

7286,57

Fildişi Sahili

42.552

41.450

2,66

4.694

1.007

366,14

Haiti

35.709

32.829

8,77

6.958

-

-

İtalya

35.476

32.469

9,26

2.985

11.094

-73,09

Bulgaristan

32.187

10.228

214,69

13.870

8.245

68,22

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları kademeli bir şekilde yükseldi

07 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı filmaşin teklifleri hala düşüşte, vadeli fiyatlardaki toparlanmayla birlikte yükselişe geçebilir

04 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ekim sonunda %3,6 düştü

04 Kas | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Ekim sonunda %3 düştü

04 Kas | Çelik Haberler

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 24-30 Ekim döneminde hafifçe gevşedi

04 Kas | Çelik Haberler

ABD’de filmaşin fiyatları yine düştü

04 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’da bir üretici filmaşin fiyatını revize etti

03 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yerel filmaşin fiyatları olumlu beklentilere bağlı yükseldi

03 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya’da uzun mamul fiyatları çoğunlukla geriledi

02 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı uzun mamul fiyatları cansız talep sebebiyle geriledi

02 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük