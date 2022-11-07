Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Eylül döneminde %2,1 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %7,3 ve yıllık %20,6 artışla 157.795 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %4,5 artış ve yıllık bazda %1,1 düşüşle 106,75 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %2,1 düşüşle 1,06 milyon mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %10,2 artışla 850,23 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 226.974 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 120.863 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 80.171 mt alım yapan Hollanda takip etti.
Türkiye’nin Ocak-Eylül döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2022
|
Ocak-Eylül 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2022
|
Eylül 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
226.974
|
202.857
|
11,89
|
29.432
|
21.433
|
37,32
|
Romanya
|
120.863
|
58.007
|
108,36
|
24.544
|
11.605
|
111,5
|
Hollanda
|
80.171
|
147.657
|
-45,7
|
1.751
|
-
|
-
|
Senegal
|
65.402
|
17.792
|
267,59
|
11.783
|
-
|
-
|
Kanada
|
49.895
|
44.988
|
10,91
|
7.133
|
8.713
|
-18,13
|
Fas
|
43.570
|
25.339
|
71,95
|
15.955
|
216
|
7286,57
|
Fildişi Sahili
|
42.552
|
41.450
|
2,66
|
4.694
|
1.007
|
366,14
|
Haiti
|
35.709
|
32.829
|
8,77
|
6.958
|
-
|
-
|
İtalya
|
35.476
|
32.469
|
9,26
|
2.985
|
11.094
|
-73,09
|
Bulgaristan
|
32.187
|
10.228
|
214,69
|
13.870
|
8.245
|
68,22
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: